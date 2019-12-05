Airbnb推全新「烹飪達人體驗」 有機會接受名廚指導

全球多元旅宿平台Airbnb正式推出全新的「烹飪達人體驗」，提供全球旅客以獨特方式一探世界各地超過75個國家、3,000多道的傳統美味，更有機會親身接受來自專家名廚的指導。為慶祝烹飪達人體驗推出，Airbnb將邀請全球100位烹飪愛好者及家庭廚師們與國際知名主廚張錫鎬（David Chang）一同前往「義大利烹飪學習之旅」。除此之外，Airbnb為滿足台灣旅客深度旅遊的新趨勢，目前更與亞洲娛樂生活領導品牌KKBOX合作推出《聽旅行．輕旅行－台灣音樂旅行地圖》，邀請全台音樂旅遊愛好者把握機會，來一趟別具風味的旅遊饗宴。

飲食文化是旅遊時體驗當地社群中不可或缺的重要途徑，根據Airbnb內部資料顯示，自 2018 年起，Airbnb 飲食類達人體驗的預訂量年增率達 1.6倍。Airbnb也發現此類達人體驗正獲得台灣旅客的青睞，過去一年來飲食相關的達人體驗預訂量較前年增加了154%之多。

全新的「Airbnb烹飪達人體驗」不僅讓旅客藉由飲食探索各地文化，體驗的核心更能達到Airbnb以人為本、促進人與人之間交流的使命。

「Airbnb烹飪達人體驗」由遍布全球的當地家庭、農夫、甜點師傅等當地達人舉辦，除了學習料理傳統菜餚，認識濃縮於美食中的當地文化，並能在交流互動中認識當地歷史。例如，「奶奶祖傳墨西哥美味食譜」非常適合嚮往熱情中南美洲的旅客們來一杯墨西哥陶壺咖啡配上經典捲餅；或是參與來自撒馬爾罕的心臟學家Damira所舉辦的「烏茲別克傳統私房菜」達人體驗，一嘗最道地且少見的中亞地區傳統菜餚。

Airbnb 執行長暨共同創辦人 Brian Chesky 表示，從首批房客入住 Airbnb 到現在，我們已經意識到，共進美食是走近文化和促進交流的關鍵。透過 Airbnb 烹飪達人體驗，我們希望喚醒人們聚在一起製作和分享美食的傳統，並透過這種方式保存世界各地家庭廚房中的獨特食譜。

為了慶祝 Airbnb 烹飪達人體驗的推出，同時尋覓新一波美食瑰寶，Airbnb邀請熱愛廚藝的朋友踏上千載難逢的「義大利烹飪學習之旅」。

最符合條件的 100 名獲選人將踏上為期五天的特別行程，前往被聯合國教科文組織列入世界文化遺產名錄義大利北部小鎮Pollenzo，與身兼電視節目主持人的國際知名主廚張錫鎬（David Chang）和他的母親 Sherri 一起學習料理、並在「國際慢食協會」創立的美食科學大學（University Of Gastronomic Sciences）進修，讓獨具個人特色的食譜再升級，且Airbnb也將收錄至計劃在 2020 年發佈的《Airbnb 食譜》中。

「國際慢食協會」也將於Airbnb平台上推出 15 個嚴格按照優質、清潔、公平的原則打造獨特的 Airbnb 烹飪達人體驗，包括在阿瑪菲海岸的「烹飪美食徒步之旅」 以及位於哥倫比亞 Cartagena 的「拯救食物大作戰」。

即日起至台北時間2019年12月24日中午12時59分，Airbnb邀請台灣烹飪愛好者前往 airbnb.com/cooking 為自己報名或提名你最喜愛的家庭廚師，成為 100 位幸運兒之一，踏上義大利之旅。