親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
反空汙中火挨罰
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

兩架美軍B-52昨飛進台北飛航情報區 模擬攻擊航線？

足球／戰績不佳遭撤換？傳足協下午開會換教頭

台泥奪亞洲IIA國際創新獎 國內傳產業頭一遭

2019-12-05 13:11經濟日報 記者曾仁凱／即時報導

台泥（1101）推動「水泥、環保、能源」港電廠三合一，落實循環經濟，昨天在新加坡舉行的「2019國際創新峰會暨頒獎典禮」，獲得服務與解決方案（Service & Solution）項目的創新肯定，這也是國內傳產製造業首度獲此殊榮。

由亞洲企業組織 ( Enterprise Asia ) 舉辦的「2019國際創新峰會暨頒獎典禮」昨天晚間在新加坡舉行，台泥企業團以「水泥、環保、能源」港電廠三合一，獨創的跨產業循環設計，獲得服務與解決方案（Service & Solution）項目的創新肯定。

「國際創新獎IIA」為亞洲企業組織針對氣候變遷與永續發展，鼓勵企業綠色創新之特別獎項，分為產品、服務與解決方案與組織文化三類創新指標，總共有來自30個國家、24種不同產業、超過160家企業報名，今年總共36家企業及組織得獎，其中有5家為台灣廠商，台泥是唯一獲得創新獎的傳產業者，其他獲獎的國內企業還包括光寶、國璽、上銀、和精密機具廠達佛羅（AXILE）。

台泥此次獲獎的「水泥、環保、能源」港電廠三合一基地，位於太平洋畔花蓮和平村的園區涵蓋和平水泥廠，和平電廠以及和平港，首創水泥生產、能源共享與廢棄物再利用三大循環機制，整體設計融合三大環保功能：零廢棄物、減碳（低排放）以及對環境衝擊最小化。

首先，水泥廠、電廠所需燃料與其他原料等由和平港直接輸入，製成之水泥產品由海運輸出，比陸運減少至少20倍碳排。

第二、水泥生產最重要的原料-石灰石，採用直立式豎井開採法，所有運輸過程，皆在山洞與隧道內進行，減少車輛運輸的環境衝擊，維護礦區附近的生態。

第三、水泥原料石灰石，提供和平電廠減少空汙，而電廠發電每年約產生420,000公噸煤灰以及脫硫石膏，100%提供水泥廠成為水泥原料，不僅避免造成海洋汙染，亦達到全資源再利用之目的。

港電廠三合一的環保循環設計，創造許多紀錄，和平電廠是世界唯一無設置灰塘，也就是沒有埋場之環保發電廠；和平港2019年成為歐盟認證之生態港，海底海洋生物豐富，熱帶魚類、海藻、魔鬼海膽、火箭魚以及珍貴軟珊瑚等，被稱為「和平大堡礁」，台泥預計在2020年將港電廠三合一，打造為開放生態循環工廠，實踐工廠與社區共生共榮的永續理念。

台泥企業團董事長張安平表示，台泥的作為與經營管理，是朝著「以大自然為主體」，以「社會利益為宗旨」的思考角度出發。台泥從設計端體現循環經濟，以水泥製程核心高溫，將戴奧辛與人類大多數的廢棄物無害化處理，不僅替高科技、鋼鐵業及多數事業大廠處理廢棄物，也替日益嚴重的城市垃圾問題找到解決方式。

台泥「港電廠三合一」奪亞洲IIA國際創新獎。 圖／台泥提供
台泥「港電廠三合一」奪亞洲IIA國際創新獎。 圖／台泥提供
分享

電廠台泥環保

延伸閱讀

緊追砂石案疑廢棄物填平 黃國昌要國產署徹查

全民權證／台泥 選價內外10％

台泥、亞泥 四檔活力旺

台灣企業永續獎 台泥奪「雙創新獎」

相關新聞

日媒口中嗅覺天才潘雨晴 初見張國煒對方拍照讓C位

2019-12-05 08:51

影／Uber Transit進軍8城市 挑戰Google map還能購票

2019-12-05 12:49

一功營造攜迪卡儂 斥資4億元打造南台灣最大運動旗艦店

2019-12-05 12:36

全聯泡麵一年銷量破億 熱銷泡麵五大天王出爐

2019-12-05 08:50

連鎖業奧斯卡 44店長出線

2019-12-05 03:09

連鎖業奧斯卡／賴淑芬：展望零售業代表字為「快」…明年打速度戰

2019-12-05 03:09

連鎖業奧斯卡／周子凡：服務到客人心坎

2019-12-05 03:08

連鎖業奧斯卡／林曉佩：把顧客當成家人

2019-12-05 03:08

連鎖業奧斯卡／蔡郁松：助團隊樂在工作

2019-12-05 03:07

連鎖業奧斯卡／王韻淇：讓員工入股分紅

2019-12-05 03:07

連鎖業奧斯卡／楊雅雯：樂觀傳遞正能量

2019-12-05 03:06

連鎖業奧斯卡／鄭淑穗：敏銳觀察力致勝

2019-12-05 03:06

生技論壇／吳政忠：三方向拚精準健康

2019-12-05 01:27

生技論壇／林榮錦：生技重新定位 找新出路

2019-12-05 01:26

生技論壇／吳漢忠：新藥邁入十年茁壯期

2019-12-05 01:26

生技論壇／徐大誠：投資亮點瞄準三領域

2019-12-05 01:25

生技論壇／虞成全：私有化併購帶動轉型

2019-12-05 01:25

生技論壇／黃濟鴻：再生醫療搶兆元商機

2019-12-05 01:24

生技論壇／薛瑞元：推高齡友善住宅

2019-12-05 01:24

生技論壇／黃慈心：活躍老化 產業契機

2019-12-05 01:23

生技論壇／李文瑞：保長照險 及早規劃

2019-12-05 01:23

經長：高雄設傳統產業園區

2019-12-04 23:36

中鋼：下月鋼價一定落底

2019-12-04 23:22

救螺絲扣件業 中鋼調降鋼鐵盤價

2019-12-04 23:14

名人書房／張錫…投資健康 掌握養生密碼

2019-12-04 22:53

業務最前線／兼顧B2B與B2C的經營思維

2019-12-04 22:53

創新平台／眼底攝影技術 化身醫生助理

2019-12-04 22:53

連鎖效應／服務業創新 新品牌魅力足

2019-12-04 22:53

不當教授也要創業 郭鎮銘開啟無人機商業檢測新模式

2019-12-04 19:30

第22屆連鎖業奧斯卡獎傑出店長 44位當選

2019-12-04 19:12

陸客銳減 兩岸春節加班機恐探歷史新低

2019-12-04 18:31

誠品吳旻潔談書店「開越多虧越多」 下一步瞄準東南亞

2019-12-04 17:44

誠品30週年 吳旻潔笑談「書店是門虧損事業」

2019-12-04 17:07

樂天雙12 Super Sale告捷 開跑前三天業績年增五成

2019-12-04 16:09

嘉里大榮董座：將再次啟動公司轉型、創新

2019-12-04 15:10

樂桃航空招募空服員 預計錄取名額破百

2019-12-04 15:08

中山區條通違規酒店 年底前未改善北市府將開鍘

2019-12-04 14:24

國營事業員工調薪 沈榮津：尊重單位負責人決定

2019-12-04 13:28

台灣旅宿DoMo插旗東京 致勝關鍵是什麼？

2019-12-04 13:11
看更多

熱門文章

日媒口中嗅覺天才潘雨晴 初見張國煒對方拍照讓C位

2019-12-05 08:51

注意！領了勞保老年給付再工作 仍可累積6%勞退提撥

2019-12-05 10:21

台積電變「高調」了！股價漲50％，管理層的思維有哪些改變？

2019-12-04 15:53

全聯泡麵一年銷量破億 熱銷泡麵五大天王出爐

2019-12-05 08:50

永豐金：明年金融市場「陽光普照」但達12682恐是泡沫

2019-12-04 16:07

汽車零組件若降稅 經部：不一定會反映車價上

2019-12-04 14:38

意外！華為新品取消在台上市

2019-12-05 00:34

高通釋新單 台積大進補

2019-12-05 00:53

半年0業績 前股王益通將下櫃

2019-12-05 00:41

5G專頻專網 行政院拍板

2019-12-05 01:00

樂桃航空招募空服員 預計錄取名額破百

2019-12-04 15:08

益通下櫃…英業達持股34% 大苦主

2019-12-05 00:38

誠品吳旻潔談書店「開越多虧越多」 下一步瞄準東南亞

2019-12-04 17:44

大聯大收購文曄 時間延長

2019-12-05 00:36

工商團體選前喊話 提七大建言

2019-12-05 01:07

嘉里大榮董座：將再次啟動公司轉型、創新

2019-12-04 15:10

創新金融！凱基銀與司法院合推電子訴訟文書服務平台

2019-12-04 16:32

高通推5G晶片 對決聯發科

2019-12-05 00:51

功率放大器族群12月業績淡季不淡 法人唱旺

2019-12-05 10:12

首創！國泰世華銀APP全自動貸款還款 20萬元5分鐘核貸

2019-12-04 18:34

誠品30週年 吳旻潔笑談「書店是門虧損事業」

2019-12-04 17:07

力積電董事長黃崇仁奇想 創獨門武器

2019-12-04 23:17

扣件業因匯損度寒冬 經濟部允釋出1000億低利融資件

2019-12-04 18:23

力晶運算記憶體 搶AI商機

2019-12-04 23:20

中鋼：下月鋼價一定落底

2019-12-04 23:22

銀行調度資金 存糧過年關

2019-12-05 00:02

為紐西蘭度蜜月 網友求教：辦哪家信用卡最有利？

2019-12-04 19:34

中高齡就業專法 勞動部盼109年下半年上路

2019-12-04 18:49

工商團體籲3修勞基法 勞動部：整合好配套 再適時處理

2019-12-04 17:11

不當教授也要創業 郭鎮銘開啟無人機商業檢測新模式

2019-12-04 19:30

ETF論壇／ETF理財 退休存股致富利器

2019-12-05 01:20

遠航發動機故障165旅客驚魂 運安會調查結果出爐

2019-12-05 12:05

零組件降關稅 球丟回車商

2019-12-05 00:33

中火又被罰 台電喊冤：中部發電已不夠自己用

2019-12-04 14:40

陸客銳減 兩岸春節加班機恐探歷史新低

2019-12-04 18:31

電商聯名卡高額回饋怎麼拿？ 各有眉角

2019-12-04 14:37

八大工商團體邀總統候選人對談 宣告破局

2019-12-04 17:55

救中南部空汙 環團提減碳策略

2019-12-05 00:07

名家觀點／投資人必須懂的公開收購規則

2019-12-05 01:03

永豐金：2020年台灣GDP 2.52% 可望成亞洲四小龍之首

2019-12-05 09:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top