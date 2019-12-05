台泥奪亞洲IIA國際創新獎 國內傳產業頭一遭

台泥（1101）推動「水泥、環保、能源」港電廠三合一，落實循環經濟，昨天在新加坡舉行的「2019國際創新峰會暨頒獎典禮」，獲得服務與解決方案（Service & Solution）項目的創新肯定，這也是國內傳產製造業首度獲此殊榮。

由亞洲企業組織 ( Enterprise Asia ) 舉辦的「2019國際創新峰會暨頒獎典禮」昨天晚間在新加坡舉行，台泥企業團以「水泥、環保、能源」港電廠三合一，獨創的跨產業循環設計，獲得服務與解決方案（Service & Solution）項目的創新肯定。

「國際創新獎IIA」為亞洲企業組織針對氣候變遷與永續發展，鼓勵企業綠色創新之特別獎項，分為產品、服務與解決方案與組織文化三類創新指標，總共有來自30個國家、24種不同產業、超過160家企業報名，今年總共36家企業及組織得獎，其中有5家為台灣廠商，台泥是唯一獲得創新獎的傳產業者，其他獲獎的國內企業還包括光寶、國璽、上銀、和精密機具廠達佛羅（AXILE）。

台泥此次獲獎的「水泥、環保、能源」港電廠三合一基地，位於太平洋畔花蓮和平村的園區涵蓋和平水泥廠，和平電廠以及和平港，首創水泥生產、能源共享與廢棄物再利用三大循環機制，整體設計融合三大環保功能：零廢棄物、減碳（低排放）以及對環境衝擊最小化。

首先，水泥廠、電廠所需燃料與其他原料等由和平港直接輸入，製成之水泥產品由海運輸出，比陸運減少至少20倍碳排。

第二、水泥生產最重要的原料-石灰石，採用直立式豎井開採法，所有運輸過程，皆在山洞與隧道內進行，減少車輛運輸的環境衝擊，維護礦區附近的生態。

第三、水泥原料石灰石，提供和平電廠減少空汙，而電廠發電每年約產生420,000公噸煤灰以及脫硫石膏，100%提供水泥廠成為水泥原料，不僅避免造成海洋汙染，亦達到全資源再利用之目的。

港電廠三合一的環保循環設計，創造許多紀錄，和平電廠是世界唯一無設置灰塘，也就是沒有埋場之環保發電廠；和平港2019年成為歐盟認證之生態港，海底海洋生物豐富，熱帶魚類、海藻、魔鬼海膽、火箭魚以及珍貴軟珊瑚等，被稱為「和平大堡礁」，台泥預計在2020年將港電廠三合一，打造為開放生態循環工廠，實踐工廠與社區共生共榮的永續理念。