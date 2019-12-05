花蓮慈濟醫院攜手尖端醫 分享細胞治療首例

花蓮慈濟醫院攜手尖端醫（4186），以「細胞療法」為主題，參加2019台灣醫療科技展，花蓮慈濟院長林欣榮今（5）日表示，跟尖端的合作在今年8月底通過衛福部核准後，成為第三家特管辦法開放的細胞治療醫院及細胞製備場所，10月上旬首位病患接受治療，在台灣提供病患新的選擇，今天也特分享細胞療法新領域。

林欣榮表示，細胞療法上路，癌末病人不必再抱病遠渡重洋到日本接受細胞治療，求一線生機，花蓮慈院與尖端醫合作的細胞因子誘導殺手細胞（CIK）的應用。

基因暨幹細胞研製中心主任孫立易進一步指出，就是藉由抽取病人自身血液，在體外進行純化、訓練及培養後，讓免疫細胞增加及活化，再回輸功能性更強的免疫細胞去對抗癌細胞，也陸續在收案、與評估病患等作業。

尖端醫副總黃濟鴻表示，尖端醫最為市場熟知的，當屬臍帶血幹細胞與成人周邊血幹細胞保存服務，談到特管辦法屆滿一年，通過衛福部GTP實驗室訪查中，僅有尖端醫是由細胞保存切入治療市場的生技公司，此次順利通過特管辦法，這說明了尖端醫在細胞培養與管控能力。