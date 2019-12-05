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花蓮慈濟醫院攜手尖端醫 分享細胞治療首例

2019-12-05 12:45經濟日報 記者黃淑惠／即時報導

花蓮慈濟醫院攜手尖端醫（4186），以「細胞療法」為主題，參加2019台灣醫療科技展，花蓮慈濟院長林欣榮今（5）日表示，跟尖端的合作在今年8月底通過衛福部核准後，成為第三家特管辦法開放的細胞治療醫院及細胞製備場所，10月上旬首位病患接受治療，在台灣提供病患新的選擇，今天也特分享細胞療法新領域。

林欣榮表示，細胞療法上路，癌末病人不必再抱病遠渡重洋到日本接受細胞治療，求一線生機，花蓮慈院與尖端醫合作的細胞因子誘導殺手細胞（CIK）的應用。

基因暨幹細胞研製中心主任孫立易進一步指出，就是藉由抽取病人自身血液，在體外進行純化、訓練及培養後，讓免疫細胞增加及活化，再回輸功能性更強的免疫細胞去對抗癌細胞，也陸續在收案、與評估病患等作業。

尖端醫副總黃濟鴻表示，尖端醫最為市場熟知的，當屬臍帶血幹細胞與成人周邊血幹細胞保存服務，談到特管辦法屆滿一年，通過衛福部GTP實驗室訪查中，僅有尖端醫是由細胞保存切入治療市場的生技公司，此次順利通過特管辦法，這說明了尖端醫在細胞培養與管控能力。

尖端醫除已通過的免疫細胞（CIK）外，也積極與醫美診所及相關通路洽談，將再推出脂肪間質幹細胞及纖維母細胞等醫美相關細胞產品，未來尖端醫將挾多種細胞產品且「治療」與「保存」並重策略下，積極結盟醫院與診所。

2019台灣醫療科技今（5）日開展，花蓮慈濟醫院院長林欣榮分享細胞治療首例。 記...
2019台灣醫療科技今（5）日開展，花蓮慈濟醫院院長林欣榮分享細胞治療首例。 記者黃淑惠／攝影
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花蓮慈濟醫院攜手尖端醫，以「細胞療法」為主題，參加2019台灣醫療科技展。黃淑惠...
花蓮慈濟醫院攜手尖端醫，以「細胞療法」為主題，參加2019台灣醫療科技展。黃淑惠攝
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花蓮慈濟醫院院長林欣榮分享細胞治療首例，隨著細胞療法上路癌末病人不必再抱病遠渡重...
花蓮慈濟醫院院長林欣榮分享細胞治療首例，隨著細胞療法上路癌末病人不必再抱病遠渡重洋到日本接受細胞治療，求一線生機。黃淑惠攝
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