一功營造攜迪卡儂 斥資4億元打造南台灣最大運動旗艦店

一功營造攜手法商迪卡儂斥資4億元，在多功能經貿園區打造南台灣最大「迪卡儂高雄亞灣旗艦店」今（5）日動土，帶動亞洲新灣區周邊區域商機。

累積40年營建經驗的一功營造與世界知名運動品牌迪卡儂聯手打造南台灣最大「迪卡儂高雄亞灣旗艦店」基地4000坪，規劃興建3層樓，賣場面積將近2,000坪，上午高雄市副市長葉匡時，一功營造執行董事林尉棋，台灣迪卡儂執行長紀杰夫，以及中石化董事長林克銘共同主持動土典禮，預計2020年底完工。

林尉棋表示，一功建設非常榮幸能與中石化攜手開發，成功引進迪卡儂於中石化土地進駐設點並委由一功營造興建迪卡儂高雄旗艦店，也相信迪卡儂的帶頭設點後，中石化土地將成為亞洲新灣區的商業核心，引爆更強大的經濟動能，勢必帶動周邊蓬勃發展。