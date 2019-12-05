一功營造攜迪卡儂 斥資4億元打造南台灣最大運動旗艦店
一功營造攜手法商迪卡儂斥資4億元，在多功能經貿園區打造南台灣最大「迪卡儂高雄亞灣旗艦店」今（5）日動土，帶動亞洲新灣區周邊區域商機。
累積40年營建經驗的一功營造與世界知名運動品牌迪卡儂聯手打造南台灣最大「迪卡儂高雄亞灣旗艦店」基地4000坪，規劃興建3層樓，賣場面積將近2,000坪，上午高雄市副市長葉匡時，一功營造執行董事林尉棋，台灣迪卡儂執行長紀杰夫，以及中石化董事長林克銘共同主持動土典禮，預計2020年底完工。
林尉棋表示，一功建設非常榮幸能與中石化攜手開發，成功引進迪卡儂於中石化土地進駐設點並委由一功營造興建迪卡儂高雄旗艦店，也相信迪卡儂的帶頭設點後，中石化土地將成為亞洲新灣區的商業核心，引爆更強大的經濟動能，勢必帶動周邊蓬勃發展。
林尉棋指出，一功營造創辦人林中進專注事業近40年，早期以台電地下配管工程開始，後續發展住宅與飯店等大樓的營建工程，近幾年則往商用不動產邁進，一功與商用不動產的合作伙伴除了法商迪卡儂外、還有日本的UNIQLO與美國的星巴克，可見一功營造的實力與品質備受肯定，目前積極重點布局的個案尚有位於博愛路與孟子路交叉口向交通局申請的BOT商辦案，現正與北部金控公司進行洽談。
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