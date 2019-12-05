親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
反空汙中火挨罰
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

兩架美軍B-52昨飛進台北飛航情報區 模擬攻擊航線？

足球／戰績不佳遭撤換？傳足協下午開會換教頭

一功營造攜迪卡儂 斥資4億元打造南台灣最大運動旗艦店

2019-12-05 12:36經濟日報 記者林政鋒／即時報導

一功營造攜手法商迪卡儂斥資4億元，在多功能經貿園區打造南台灣最大「迪卡儂高雄亞灣旗艦店」今（5）日動土，帶動亞洲新灣區周邊區域商機。

累積40年營建經驗的一功營造與世界知名運動品牌迪卡儂聯手打造南台灣最大「迪卡儂高雄亞灣旗艦店」基地4000坪，規劃興建3層樓，賣場面積將近2,000坪，上午高雄市副市長葉匡時，一功營造執行董事林尉棋，台灣迪卡儂執行長紀杰夫，以及中石化董事長林克銘共同主持動土典禮，預計2020年底完工。

林尉棋表示，一功建設非常榮幸能與中石化攜手開發，成功引進迪卡儂於中石化土地進駐設點並委由一功營造興建迪卡儂高雄旗艦店，也相信迪卡儂的帶頭設點後，中石化土地將成為亞洲新灣區的商業核心，引爆更強大的經濟動能，勢必帶動周邊蓬勃發展。

林尉棋指出，一功營造創辦人林中進專注事業近40年，早期以台電地下配管工程開始，後續發展住宅與飯店等大樓的營建工程，近幾年則往商用不動產邁進，一功與商用不動產的合作伙伴除了法商迪卡儂外、還有日本的UNIQLO與美國的星巴克，可見一功營造的實力與品質備受肯定，目前積極重點布局的個案尚有位於博愛路與孟子路交叉口向交通局申請的BOT商辦案，現正與北部金控公司進行洽談。

一功營造攜手法商迪卡儂斥資4億元，帶動亞灣商機。記者林政鋒／攝影
一功營造攜手法商迪卡儂斥資4億元，帶動亞灣商機。記者林政鋒／攝影
分享
一功營造攜手法商迪卡儂斥資4億元，帶動亞灣商機。 圖／一功提供
一功營造攜手法商迪卡儂斥資4億元，帶動亞灣商機。 圖／一功提供
分享
一功營造攜手法商迪卡儂斥資4億元，帶動亞灣商機。 記者林政鋒／攝影
一功營造攜手法商迪卡儂斥資4億元，帶動亞灣商機。 記者林政鋒／攝影
分享
一功營造攜手法商迪卡儂斥資4億元，帶動亞灣商機。 圖／一功提供
一功營造攜手法商迪卡儂斥資4億元，帶動亞灣商機。 圖／一功提供
分享

中石化

延伸閱讀

一起來追南台灣太陽！屏東清新露營風粮田集市 ...

「番滾吧！蛋糕」 南台灣學生用創意行銷路竹番...

黃偉哲：加速整治中石化安順廠場址 進度落後將...

竹市圓夢心願卡 470張待認領

相關新聞

遠航發動機故障165旅客驚魂 運安會調查結果出爐

2019-12-05 12:05

日媒口中嗅覺天才潘雨晴 初見張國煒對方拍照讓C位

2019-12-05 08:51

影／Uber Transit進軍8城市 挑戰Google map還能購票

2019-12-05 12:49

全聯泡麵一年銷量破億 熱銷泡麵五大天王出爐

2019-12-05 08:50

連鎖業奧斯卡 44店長出線

2019-12-05 03:09

連鎖業奧斯卡／賴淑芬：展望零售業代表字為「快」…明年打速度戰

2019-12-05 03:09

連鎖業奧斯卡／周子凡：服務到客人心坎

2019-12-05 03:08

連鎖業奧斯卡／林曉佩：把顧客當成家人

2019-12-05 03:08

連鎖業奧斯卡／蔡郁松：助團隊樂在工作

2019-12-05 03:07

連鎖業奧斯卡／王韻淇：讓員工入股分紅

2019-12-05 03:07

連鎖業奧斯卡／楊雅雯：樂觀傳遞正能量

2019-12-05 03:06

連鎖業奧斯卡／鄭淑穗：敏銳觀察力致勝

2019-12-05 03:06

生技論壇／吳政忠：三方向拚精準健康

2019-12-05 01:27

生技論壇／林榮錦：生技重新定位 找新出路

2019-12-05 01:26

生技論壇／吳漢忠：新藥邁入十年茁壯期

2019-12-05 01:26

生技論壇／徐大誠：投資亮點瞄準三領域

2019-12-05 01:25

生技論壇／虞成全：私有化併購帶動轉型

2019-12-05 01:25

生技論壇／黃濟鴻：再生醫療搶兆元商機

2019-12-05 01:24

生技論壇／薛瑞元：推高齡友善住宅

2019-12-05 01:24

生技論壇／黃慈心：活躍老化 產業契機

2019-12-05 01:23

生技論壇／李文瑞：保長照險 及早規劃

2019-12-05 01:23

經長：高雄設傳統產業園區

2019-12-04 23:36

中鋼：下月鋼價一定落底

2019-12-04 23:22

救螺絲扣件業 中鋼調降鋼鐵盤價

2019-12-04 23:14

名人書房／張錫…投資健康 掌握養生密碼

2019-12-04 22:53

業務最前線／兼顧B2B與B2C的經營思維

2019-12-04 22:53

創新平台／眼底攝影技術 化身醫生助理

2019-12-04 22:53

連鎖效應／服務業創新 新品牌魅力足

2019-12-04 22:53

不當教授也要創業 郭鎮銘開啟無人機商業檢測新模式

2019-12-04 19:30

第22屆連鎖業奧斯卡獎傑出店長 44位當選

2019-12-04 19:12

陸客銳減 兩岸春節加班機恐探歷史新低

2019-12-04 18:31

誠品吳旻潔談書店「開越多虧越多」 下一步瞄準東南亞

2019-12-04 17:44

誠品30週年 吳旻潔笑談「書店是門虧損事業」

2019-12-04 17:07

樂天雙12 Super Sale告捷 開跑前三天業績年增五成

2019-12-04 16:09

嘉里大榮董座：將再次啟動公司轉型、創新

2019-12-04 15:10

樂桃航空招募空服員 預計錄取名額破百

2019-12-04 15:08

中山區條通違規酒店 年底前未改善北市府將開鍘

2019-12-04 14:24

國營事業員工調薪 沈榮津：尊重單位負責人決定

2019-12-04 13:28

台灣旅宿DoMo插旗東京 致勝關鍵是什麼？

2019-12-04 13:11
看更多

熱門文章

日媒口中嗅覺天才潘雨晴 初見張國煒對方拍照讓C位

2019-12-05 08:51

注意！領了勞保老年給付再工作 仍可累積6%勞退提撥

2019-12-05 10:21

台積電變「高調」了！股價漲50％，管理層的思維有哪些改變？

2019-12-04 15:53

全聯泡麵一年銷量破億 熱銷泡麵五大天王出爐

2019-12-05 08:50

永豐金：明年金融市場「陽光普照」但達12682恐是泡沫

2019-12-04 16:07

汽車零組件若降稅 經部：不一定會反映車價上

2019-12-04 14:38

意外！華為新品取消在台上市

2019-12-05 00:34

高通釋新單 台積大進補

2019-12-05 00:53

半年0業績 前股王益通將下櫃

2019-12-05 00:41

5G專頻專網 行政院拍板

2019-12-05 01:00

樂桃航空招募空服員 預計錄取名額破百

2019-12-04 15:08

益通下櫃…英業達持股34% 大苦主

2019-12-05 00:38

誠品吳旻潔談書店「開越多虧越多」 下一步瞄準東南亞

2019-12-04 17:44

大聯大收購文曄 時間延長

2019-12-05 00:36

工商團體選前喊話 提七大建言

2019-12-05 01:07

嘉里大榮董座：將再次啟動公司轉型、創新

2019-12-04 15:10

創新金融！凱基銀與司法院合推電子訴訟文書服務平台

2019-12-04 16:32

高通推5G晶片 對決聯發科

2019-12-05 00:51

功率放大器族群12月業績淡季不淡 法人唱旺

2019-12-05 10:12

首創！國泰世華銀APP全自動貸款還款 20萬元5分鐘核貸

2019-12-04 18:34

誠品30週年 吳旻潔笑談「書店是門虧損事業」

2019-12-04 17:07

力積電董事長黃崇仁奇想 創獨門武器

2019-12-04 23:17

扣件業因匯損度寒冬 經濟部允釋出1000億低利融資件

2019-12-04 18:23

力晶運算記憶體 搶AI商機

2019-12-04 23:20

中鋼：下月鋼價一定落底

2019-12-04 23:22

銀行調度資金 存糧過年關

2019-12-05 00:02

為紐西蘭度蜜月 網友求教：辦哪家信用卡最有利？

2019-12-04 19:34

中高齡就業專法 勞動部盼109年下半年上路

2019-12-04 18:49

工商團體籲3修勞基法 勞動部：整合好配套 再適時處理

2019-12-04 17:11

不當教授也要創業 郭鎮銘開啟無人機商業檢測新模式

2019-12-04 19:30

ETF論壇／ETF理財 退休存股致富利器

2019-12-05 01:20

遠航發動機故障165旅客驚魂 運安會調查結果出爐

2019-12-05 12:05

零組件降關稅 球丟回車商

2019-12-05 00:33

中火又被罰 台電喊冤：中部發電已不夠自己用

2019-12-04 14:40

陸客銳減 兩岸春節加班機恐探歷史新低

2019-12-04 18:31

電商聯名卡高額回饋怎麼拿？ 各有眉角

2019-12-04 14:37

八大工商團體邀總統候選人對談 宣告破局

2019-12-04 17:55

救中南部空汙 環團提減碳策略

2019-12-05 00:07

名家觀點／投資人必須懂的公開收購規則

2019-12-05 01:03

永豐金：2020年台灣GDP 2.52% 可望成亞洲四小龍之首

2019-12-05 09:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top