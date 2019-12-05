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泰簽又轉彎！9日起恢復原申請方式 附財力證明新制延至明年3月

注意！領了勞保老年給付再工作 仍可累積6％勞退提撥

大選年、貿易戰影響 瑞銀：77％台富人增持股票及現金

2019-12-05 12:28經濟日報 記者楊筱筠／即時報導

2020年總統大選之年，加上美中貿易戰，台灣投資人開始以現金為上。瑞銀今（5）日公布投資者觀察報告，發現對台灣投資人來說「2020年是決策之年」，希望等待所有不確定因子消弭，再進場投資。

「現金為上」成為台灣投資人今年投資轉趨保守特點。調查發現，台灣投資人因展望未來審慎樂觀、不確定高，地緣政治為主要影響之一，因此投資漸趨保守，今年以來增持股票與現金的比例都達到77％，高於全球平均增持現金比重六成。

此次「瑞銀投資者觀察報告」訪問逾3,400名擁有100萬美元以上可投資資展的投資者，包含亞洲的香港、日本、新加坡、台灣與中國，過去從未針對台灣投資人單獨提出數據看法，今年是瑞銀首次針對台灣投資人單獨提出數據報告，也顯示台灣財富藏富於民，財富管理需求已經引發外銀對台灣財管市場重視。

「地緣政治影響」是台灣投資人今年保守投資主要影響原因。

瑞銀亞太客戶戰略辦公室副總裁賴才琪今日指出，調查發現，推估台灣投資人因地理位置身處中國大陸旁，對美中貿易戰感受甚深，在「亞洲中誰是全球成長動能」提問中，僅有41％看好是中國、比重低於全球的55％。也因此，台灣投資人認為地緣政治影響力高達76％、高於全球的66％。

「美中貿易衝突憂慮」上，44%全球投資者也擔心美中貿易衝突會在2020年影響他們投資組合，48%台灣投資人與54%香港投資人同樣擔心，僅有30%中國投資人擔心。

賴才琪指出，因投資態度轉趨保守，超過八成台灣投資人認為未來十年「作投資這件事情」，是「非常有挑戰性且不容易」，高於71％全球投資人看法。

增持股票上，台灣投資人增持股票比例達77％、高於全球平均增持股票64％；增持現金上，台灣投資人比例達77％、高於全球平均的60％。

保守投資之餘，還看好那些產業？台灣投資人相對全球特別看好醫療保健產業、比重達五成（全球36％）；第二49％看好科技產業（全球56％）；第三，有三成看好能源（全球三成）。

不過仍有76％台灣投資人認為未來市場波動將上升，持續關注美中貿易衝突。

瑞銀今（5）日公布投資者觀察報告，瑞銀亞太客戶戰略辦公室副總裁賴才琪指出，全球與...
瑞銀今（5）日公布投資者觀察報告，瑞銀亞太客戶戰略辦公室副總裁賴才琪指出，全球與台灣投資者關注地緣政治風險與美中貿易戰。 記者楊筱筠／攝影
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