7-ELEVEN OPEN大氣球遊行14日登場 新卡通人物加入

全台唯一、規模最大的卡通氣球遊行「2019 7-ELEVEN OPEN!大氣球遊行」，12月14日將於高雄時代大道超萌登場。今年邁入第14屆，累積超過四百萬參觀人次，以「DANCE OPEN! THE WORLD」為主題，最大亮點不再只是主打親子同樂，並融入近年來席捲全世界的街舞熱潮，持續創造話題。

7-ELEVEN表示，今年活動將有20組卡通大氣球、高達千位表演團隊一起踩街同樂，包括首度亮相、擁有超高人氣的查理布朗、蠟筆小新，及B.DUCK小黃鴨，並請來最燥男團C.T.O全副舞裝嗨翻時代大道。

7-ELEVEN表示，今年活動主題為「DANCE OPEN! THE WORLD」，以「DOW」作為主軸匯聚年輕潮流勢力，舞動青春秀出自我，透過最「DOW」的方式推廣高雄。首度由麥香品牌冠名支持，於14日遊行前盛大舉辦「麥香街舞大賽」，號召高校街舞好手、兒童舞蹈教室，並加入大專熱舞團隊，共同打造街舞夢想平台。

在經過北高兩地近30組激烈徵選，結合7-ELEVEN APP投票機制，票選出12組包括來自「高雄女中」、「北一女中」、「世新大學」等人氣高校街舞團體，於活動當天帶來跨界演出。自12月9日至14日開放網路投票，最終還會加總現場投票處得票數，只要在這段期間獲選人氣王，就可獲得一年份麥香飲品免費喝。

7-ELEVEN表示，今年「OPEN!大氣球遊行」動員20組肖像巨型氣球，除了OPEN!全員到齊，還有史努比、查理布朗、卡娜赫拉的小動物、HELLO KITTY、正能量企鵝、比得兔、B.DUCK、小小浣熊、雪鈴兔波波，更有蠟筆小新、比得兔、庫樂貓、雪樂貓、美樂蒂人偶超萌亮相，可愛魅力無法招架。

連續12年高雄舉辦，「DANCE OPEN! THE WORLD」四大遊行隊伍各有亮點。第一大隊由50台美式風潮哈雷機車引爆登場，車隊裡集合了全台有特色故事的哈雷機車，每一台都是全球唯一、美國精神代表的哈雷機車。