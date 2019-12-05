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盛弘首度參展醫療科技展 展醫療照護生態系統布局成果

2019-12-05 11:50經濟日報 記者嚴雅芳／即時報導

第三屆「2019台灣醫療科技展」今熱鬧開展，盛弘（8403）今年首度率領集團旗下六大子公司參展。盛弘董事長劉慶文表示，公司看好大健康市場的發展，在保健、檢測、預防、治療、養生、養老皆有布局，以建立完整的醫療供應鏈，並串連旗下醫療資源。此外，將原有醫療服務結合新科技，建置雲端平台以線上結合線下實體經營，並以大數據分析，逐步擴大集團的產值。

盛弘近年透過併購在醫療照護生態系統布局有成，包括投入預防醫學的哈佛健診、專注於醫療照護的敏盛綜合醫院、藥品保健的躍獅藥局、健康量測的盛雲電商、鎖定長期照護的ALTC長照網，以及醫用耗材敏成公司。劉慶文表示，集團的醫療價值鏈架構已成型，參展除對市場展示經營成果，也期待逐步搶占國內快速增長大健康市場的份額。

盛弘集團今日展場除展出可提供精準基因健檢的Illumina生物基因檢測儀器，旗下的躍獅連鎖藥局也將《智慧藥局一號店》複製到展場中，現場可體驗透過「人臉辨識」系統將自動帶出會員資訊、健康數據及用藥紀錄，並透過「智慧檢測」從預防保健、藥物諮詢到維護健康的全方位檢視，再將諮詢數據和量測結果回傳雲端作數據分析，打造個人健康圖譜，提供從醫院到宅的服務。

盛雲電商是結合大數據、O2O及物聯網的數位智能服務的醫藥電商平台，主要目標對準台灣10,000家診所每年近200億處方用藥採購市場。

盛弘表示，盛雲結合國內三大HIS系統廠，透過串聯診所現有的電子病歷系統並結合電子商務與數位內容，為診所有效分析醫藥耗用及庫存雲端管理。

目前已成功與診所介接紀錄糖尿病雲端個人管理系統以及婦幼專科系統介接遠端胎音的監測照護。而敏成公司亦展出研發製造的醫療用白金奈米HEPA口罩濾材及抗菌口罩。

盛弘雲端平台電商

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