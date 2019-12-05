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注意！領了勞保老年給付再工作 仍可累積6％勞退提撥

嘉泥首間沖繩飯店 明年Q1試營運、Q2開幕

2019-12-05 11:39經濟日報 記者戴慧瑀／即時報導

嘉泥（1103）沖繩國際通飯店「hotel collective」於明年1月試營運，開始貢獻營收，並預計第2季正式開幕。

嘉泥透露，現在訂房接單看起來不錯，有來自台灣、日本本島等旅客，類型包括觀光及會議旅遊；嘉泥今（5）日下午召開法說會。

除住宿外，嘉泥「hotel collective」也接下多組婚宴接單，至於數量則未透露。嘉泥旅宿事業明年進入收成，敦化北路上的月子中心二館於第4季開幕，「hotel collective」規劃明年第2季正式開幕，將帶來更顯著的營收貢獻。

恰逢2020年東京奧運，部分法人看好赴日旅遊觀光客將大幅增加，嘉泥可望受惠。

按「hotel collective」房間數260間、每晚房費2.5萬日幣，嘉泥此前估算，只要每日入住率達七成，加上餐飲等其他獲利，一年將貢獻10億元日幣營收。就開幕首年來看，公司住房率目標為七成五。

值得留意是，月子中心、飯店初期有開辦、折舊攤提費用，嘉泥今年營業費用增加，前三季累計為3.86億元，年增49.66%；加上台北港倉儲物流事業東砂、煤炭承攬業務持續減少，前三季營業利益虧損2.26億元。

同時，嘉泥旗下嘉泥建設今年起轉為權益法認列，嘉泥建設相關租賃收入從嘉泥合併營收，也是另一原因。

嘉泥營收東京奧運

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