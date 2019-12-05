大選倒數兩樣情 住宅緩推案、商辦開天價

住展雜誌發布11月北台灣預售市調，住宅降溫，商辦火紅，多個地區都推出商辦案，並開出高價，石碇廠辦開到每坪30萬，板橋浮洲合宜住宅的商辦戶別平均開價也飆至58萬元／坪，比住宅戶別高出二倍。

根據住展雜誌調查，11月北台灣推案量溜滑梯，較10月驟減逾300億元，至500餘億元，新釋出的成屋供給量也同步走低至約5百戶，單一案量達15億以上的指標案，僅有台北市「昇陽十里華」。

何世昌指出，許多業者表示今年總統大選對房市影響不大，但似乎說一套做一套，不少建案早已在潛銷，卻把開賣時間延到選舉之後，或者放慢接待中心搭建的速度，緩推案的情緒正在市場發酵。

11月買氣仍算穩定，指標建案成交組數維持在每周2.3組。來人組數持續下滑，11月平均一周滑至約26組。議價率方面，建商期待價格仍高，議價空間持續縮小，維持在今年高檔水位。

推案量驟減，加上看屋人潮減少，11月住展風向球分數下降至33.3分，仍維持在黃藍燈，已連續九個月亮出黃藍燈。

不同於住宅市場，商業地產持續升溫，許多多年沒有新建案的區域，今年都冒出商辦案，如20幾年沒有新案的石碇區，出現一件廠辦案「東興石川水岸」，平均開價30萬／坪，創石碇史上最高紀錄。板橋浮洲合宜住宅商辦戶別「日勝好市吉」，平均開價58萬／坪，也比住宅戶別高出二倍。