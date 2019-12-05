日媒口中嗅覺天才潘雨晴 初見張國煒對方拍照讓C位

P.Seven創辦人暨社長潘雨晴。圖片提供／遠見 分享 facebook 被日本媒體譽為「天才氣味設計師」的P.Seven創辦人暨社長潘雨晴，今年不僅幫星宇航空、王品「THE WANG」操刀專屬香氛，九月底還進軍誠品生活日本橋。來自花蓮鄉下的她，到底有什麼能耐，能讓大品牌紛紛看上？

有種新興行業，叫「氣味設計師」，聽過嗎？

就像名廚、麵包師傅紛紛登上國際舞台一樣，現在台灣也有一位「氣味設計師」，登上世界。

2019年10月，星宇航空制服發表會上，除了首次亮相的超時髦制服，同時也宣布台灣航空首見的專屬香氛「空中的家」（Home in the Air）。

這款「星宇香」，以家的清新，結合宇宙間的寧靜感為發想，選用皮革、針葉、檀香和紫羅蘭等各種元素，聞來既有身處高山間的清新感，也有回到家的恬靜感。

星宇航空公關長聶國維便說，星宇香香氣宜人，不是太濃郁，要慢慢體會，才感覺得到，「我們每天有不同員工去試三種香味，最後投票選出現在這個氣味。董事長（張國煒）和我都非常喜歡。」

操刀星宇香的，是P.Seven創辦人暨社長潘雨晴。

初見張國煒 對方拍照讓出C位

P.Seven創辦人暨社長潘雨晴（前排右三）、星宇航空董事長張國煒（前排右二）。星宇航空 分享 facebook

發表會當天，張國煒僅是與她初次見面，便熱切拉著她拍照。全場大合照時，張國煒更主動讓出「C位」，讓潘雨晴站在正中央。

享有特別禮遇的潘雨晴，其實差點來不了發表會。

原因是九月底，P.Seven跟著誠品生活，店面開到了東京日本橋。首度赴日設櫃，開賣一週，所有香水包括經典產品──以台灣金萱茶製成的「茗香水」，統統被搶購一空，讓她多花了一些時間在日本忙著調度商品。日本電視台因此特別報導她，盛讚她是「天才氣味設計師」。

同一時期，王品旗下的新品牌、高端餐廳「THE WANG」開幕了。空間中的專屬香氛「The Wang signature perfume」，同樣由潘雨晴設計。

另外包括去年坎城影展《台灣之夜》外賓禮，以及今年紐約時裝週秀場指定貴賓禮，也都採用P.Seven的香水。

2012年創業，至今七年，39歲的潘雨晴每回現身，仍是一貫的脂粉未施，永遠穿著那101件襯衫和背心，腳踩球鞋，說話時還帶有些微台灣腔。她和大眾想像身穿時尚套裝、腳蹬高跟鞋的精品從業人士，完全不同。

一身淡素的潘雨晴，究竟有什麼魔力，讓各大品牌趨之若鶩？

來自花蓮富里的她，從小對世界就有敏銳的觀察力，她常跑去看海，看累了就睡在海邊，隔天清晨起來，直接欣賞日出；她也會花一個下午，觀察螞蟻，思考螞蟻在幹嘛、要去哪裡。

國中時，阿姨送了她人生第一罐綠茶香水，那是她第一次接觸的香氣。她興奮得每天上學前，都不忘噴上，久而久之，味道成了她的標記，也讓她對氣味產生興趣。

北台科學技術學院（現為台北城市科技大學）應用外語系畢業後，潘雨晴輾轉在翻譯社、旅行社工作過，27歲時，她進入圓山大飯店的千江月茶行，展開五年茶道師生涯。

學習茶道，領她進入嗅覺新世界，她發現，茶的層次多元，從嗅聞、停留在舌尖和喉頭，以及留在杯底時的味道，統統不一樣。

同時，在飯店工作，讓她時常碰到極具影響力的達官顯要，想和這些顯赫人物一樣，運用自身能力幫助他人的理想，就此萌芽。

為了延續品茗帶來的感動，並試著對社會產生小小影響力，潘雨晴興起創業念頭。最終，她選擇和茶道一樣，需要嗅覺的「氣味設計」做創業主題，並以世界知名的台灣茶製香。

P.Seven的取名相當有意思。「7」在《聖經》裡有新生、開始之意，佛教的解讀則是圓滿，「我想有一個圓滿的開始，P代表我的姓『潘』，則是想讓人知道我從哪裡來，」這和潘雨晴想向世界傳遞「台灣文化」、發揮影響力的理念不謀而合。

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先有故事再有味道 走一條不同的路

非正統調香出身的背景，確實讓她走出一條與眾不同的路。

「一般品牌調製香水，會專注配方，強調原料取得的困難，但我都是先有故事，再有味道，」潘雨晴指出，P.Seven花費一年半才完成的經典「台灣茗香水」，是她用香水說的第一個關於台灣的故事。

茗香水的前調，有台灣檜木、杉木等元素，讓人一聞到，腦中就浮現台灣的高山、森林；中調則用了能代表台灣文化的金萱茶，底調加入柑松、麝香等元素，以「墨」的意象作結，象徵台灣濃沉的人情味。

有趣的是，調製香水有固定的前中後味組合，木質調香味通常放在後味，偏偏潘雨晴堅持將木質調擺在最前面，完全不符合調香邏輯，「所以我和調香師一開始都在吵架，但後來調出茗香水，大家都非常滿意，」她哈哈大笑。

另外像代表原住民文化的「獵」「泛靈」、客家文化的「細妹安醬」等香水，潘雨晴會加入馬告、檳榔花、檳榔葉、菸草等其他品牌根本不會使用的原料。

「她沒受過正統氣味訓練，就沒有框架，反而帶來意想不到的驚喜，」P.Seven執行總監張容榕觀察。

在視覺聽覺外 推氣味企業識別

潘雨晴也是亞洲少見提出「氣味企業識別」（Scents of Corporate Identity System）的氣味設計師。她解釋，亞洲品牌較注重視覺、聽覺企業識別，例如Logo、音樂，往往忽略嗅覺，但國外包括W Hotel、香格里拉飯店等，早就以專屬香氛，做為企業識別的元素之一。

隨著時代演進，世界愈來愈多彩多姿，當用視覺記憶品牌有難度時，「如果品牌有獨特味道，走進去一聞，立刻知道這是星宇航空、那是THE WANG，就是氣味設計的價值，」潘雨晴說。

THE WANG經理高長宏也認為，嗅覺透過大腦掌握情感與記憶，會影響顧客對產品及品牌價值的認識。

用香水傳遞台灣文化，打破西方寡占的香水市場，是潘雨晴的初衷。2013年，參加台北魅力展後，P.Seven尤其受到香港人與日本人喜愛，隱身在台北松江路巷內的四坪起家厝，每天有幾十個人上門買香水，大多是日本與香港的觀光客。

張容榕分析，西方的精品大牌，香味通常較張揚、濃厚，常常人走了，香味仍在。相較之下，亞洲人性格低調、內斂，P.Seven的沉穩調性，只有周遭親密的人才聞得到，因此廣受亞洲人喜愛，就有日本人特別感謝P.Seven出了他們能用的香水，「不少日本人說，P.Seven是初戀，是生命中的第一支香水，」張容榕說。

雖然受到香港、日、韓客歡迎，生性謹慎的潘雨晴坦承，這次跟著誠品去日本橋設櫃，她其實考慮很久。

創業路上，她始終有多少錢做多少事，剛開始，為了維持公司營運，她甚至得經營副業，在臉書上賣大閘蟹、拉拉山水蜜桃，假日就去帶旅遊團；員工都先從身邊的人找，不是親朋好友，就是故鄉鄰里，一直穩扎穩打，雖然會有日本人專程來台灣買香水，但無法確認去日本設櫃，人家會不會埋單？「這次去，真的是賭一把，」潘雨晴說。

目前看來，潘雨晴賭對了。儘管P.Seven在日本訂價超越西方經典品牌，一瓶含稅、22毫升的茗香水要價14000日圓（約台幣3940元），仍大受歡迎。

在誠品生活日本橋裡，六坪大小的櫃位，生意好到要潘雨晴親自站櫃，引來粉絲爭相合照；那些擠不進去的顧客，只能去P.Seven的IG聲聲呼喚：「什麼時候才能買到產品呀？」

「沒想到日本客人居然都願意先付錢，等貨到再取貨。我們店員現在等於在賣空氣耶！」張容榕開玩笑稱。

潘雨晴這個來自花蓮鄉下的女孩，用一貫的內斂、低調，在向來由西方說話的氣味領域，搶下一片天。

（作者／蕭玉品 攝影／池孟諭 本文出自2019.12.04《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）