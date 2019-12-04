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優良店長表揚暨傑出店長選拔 全家四店長獲獎

2019-12-04 22:26經濟日報 記者何秀玲／即時報導

被美譽為「連鎖業奧斯卡」、由台灣連鎖暨加盟協會舉辦的「2019全國商店優良店長表揚暨傑出店長選拔」，4日公布得獎名單，全家便利商店新遠企店王韻淇、斗六永昌店店許璟倫、板橋立都店林建成和彰化彰興店謝志明，獲傑出店長頭銜。

王韻淇表示，「比別人快」是最佳心法，透過店與店的串聯，形成一個資源共享的服務面，讓店舖服務像一個同心圓般的擴散；再來透過熟客服務，經由團購資訊將第一手的商品資訊，就是商機掌握要快；另外，王韻淇認為人才培育對企業是重要的，王韻淇利用師徒績效制，讓店舖夥伴都能在最短時間內獨當一面。

許璟倫説，便利商店的經營，競爭日趨擴大，若以單店資源，要創新模式帶進更多商機，確實有其困難，因此唯有「藉由他人的優勢來合作共享」，創造新的資源來共榮共享共創佳績；許璟倫轄下的「斗六工業店」因設立於斗六工業區外圍，生活機能較不便利，藉由「共享經濟的模式」，尋找異業結盟，運用Line群組做整合，提供消費者更便捷的服務，成功創造新商機。

林建成表示，運用鞏固組織網、提升戰略網、綿密情報網三道網，緊密的夥伴們一同努力。藉由選訓育留把對的人放在對的地方並給予完全信任，也因此他的團隊向心力極高，人員流動率極低。

另外，了解客戶的需求，秉持著溫度、速度、鮮度，提升客情真正做到全家就是你家，讓消費者對店長林建成產生依賴感；社區經營總是少不了，靠著打進拉出迅速掌握關鍵人物，並藉由大樓主委及里長的人脈建立良好關係來增加店舖的曝光率。

謝志明透過「愛心活動」，凝結社區與店舖的關係。透過物資捐贈，完整透明的捐至慈善單位後，用一張張感謝狀張貼於店舖內，讓顧客有感；另外，謝店長每個月都會主動加入志工團隊的愛心行列，也帶領全店人員一同參加，善盡社會責任。

被譽為「連鎖業奧斯卡」、由台灣連鎖暨加盟協會(TCFA)所舉辦的「2019全國商...
被譽為「連鎖業奧斯卡」、由台灣連鎖暨加盟協會(TCFA)所舉辦的「2019全國商店優良店長表揚暨傑出店長選拔」，全家便利商店榮獲共有四位店長榮獲傑出店長頭銜，全家便利商店董事長葉榮廷等人出席。記者何秀玲／攝影
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全家便利商店斗六奧斯卡

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