愛立信：全球5G用戶 2025年將達26億人

根據最新版《愛立信行動趨勢報告》指出，在持續成長與快速發展的5G生態系統積極推動下，預期2025年全球5G用戶將會達到26億，覆蓋全球65%的人口，並承載全球45%的行動數據流量。

愛立信認為，以目前的成長動能，5G用戶數的發展速度明顯將快於LTE。預計東北亞地區5G用戶數將在2025年達到該地區行動用戶總數的56%。東北亞地區以南韓為例，南韓SK電信（SK Telecom）在2011年4G推出時，花了8個月才達到百萬，而SK電信自2019年4月正式啟動5G商用服務以來，5G用戶數持續快速成長，僅4.5個月就達到一百萬用戶，比起原定2019年底才會達到此數字的時間提早許多。5G用戶數預計成長最快的地區則為北美地區，至2025年底，該地區使用5G的行動用戶有望達到74%。

SK電信更預測在2019年底，平均每月單一用戶的行動數據流量有27.9GB來自5G、8.2GB來自4G。截至2019年9月底，韓國5G總用戶數已超過300萬。中國於2019年10月推出5G服務後，亦讓2019年底預期的全球5G用戶數從原本的1,000萬上調至1,300萬。至於日本營運商則預計將於2020年正式啟用5G。

愛立信執行副總裁暨網路業務部主管Fredrik Jejdling表示，5G幾乎得到了所有設備製造商的廣泛支援。到2020年，與5G相容的設備將進入市場，將加快拓展5G市場的布局。目前的關鍵是如何將使用案例在最短的時間內轉換成適用於消費者和企業的相關應用服務。目前4G在全球許多地方仍將是主要的連技術，因此網路現代化也是5G技術變革的關鍵。