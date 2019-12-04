2019消費趨勢 Yahoo奇摩：跟社群、懶商機、棒球熱

今年進入最後倒數，Yahoo奇摩電商三平台公布2019年度消費趨勢，集結Yahoo奇摩拍賣「十大話題榜」、Yahoo奇摩購物中心「十大爆紅榜」、Yahoo奇摩超級商城「十大熱銷榜」。Yahoo奇摩電商觀察，網路熱議話題及民生議題持續牽動消費者的網購喜好，尤其在社群發酵快速引爆下，在短期內便為話題商品創造高搜尋熱度及銷售佳績，綜觀三平台年度榜單，今年三大消費趨勢包含：社群話題狂洗版跟風買一波，限量、停產、買不到最殘酷。

例如停產的明星花露水、限量的乖乖悠遊卡、致敬時尚大師老佛爺，物以稀為貴、收藏價更高，眼夠明、手夠快才能買得到；珍珠奶茶、開山里之亂，大家買黑糖珍珠撞奶生乳捲、防蚊液，吸引全民跟著買。

趨勢之2是「懶商機」持續發燒，例如隨身空氣清淨機在手，乾淨空氣帶著走，出門手拿風扇太麻煩，隨身風扇直接掛脖還能雙邊吹風；洗衣膠囊一丟、氣炸鍋一按，輕鬆打點居家生活；舒肥雞胸肉加熱即食，不只方便更健康低脂無負擔。

趨勢3是恰恰引退加上中日大戰，讓「國球」棒球點燃全台熱情，恰恰退休引發周邊商品搶購潮；世界棒球12強賽為台灣隊加油，應援外套、國旗小物、國旗衣都展示台灣態度，一併熱