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網軍事件吵翻天！ 謝長廷親曝與「卡神」楊蕙如關係

不當教授也要創業 郭鎮銘開啟無人機商業檢測新模式

2019-12-04 19:30聯合報 記者張弘昌／即時報導

鎮鑫科技創辦人郭鎮銘，是英國雪菲爾大學機械工程博士，曾在中原大學機械系任教，創立「智慧無人系統與載具研究室」。任教期間帶領學生團隊參加105年科技部「創新創業激勵計畫 (FITI)」中，在全

台114支參賽隊伍脫穎而出，獲得最高榮譽創業傑出獎，並取得200萬元創業金。

106年郭鎮銘以「使用智慧無人系統進行基礎建物檢測」，拿下第14屆國家新創獎；108年則以「無人系統建築物檢測」及「無人飛機空中交通管理系統」，摘下在產學界極具代表性的育秀盃金獎及銅獎。

由於他在產學與研發路上屢獲獎肯定，開啟了留英博士捨棄大學教職，走上艱辛創業之路的契機。

郭鎮銘與胞兄郭忠鑫，一同在桃園新明青創基地創業，用倆兄弟的名字命名「鎮鑫科技公司」，專研開發以控制系統，客製化無人船、無人機等載具，今天發表的無人船，將用於翡翠水庫的水質監測上。

鎮鑫科技開發的「整合性控制系統技術」，利用無人機、無人船、無人潛艇等載具，技術人員可在危險場域外，專注於數據及影像的判斷，便可進行快速、安全、準確的檢測，除有效降低檢測成本，也確保檢測人員的安全。最近發生之南方澳斷橋事件，也能透過此一技術進行檢測，讓人可做出更專業、精確的判斷。

鎮鑫科技創辦人郭鎮銘表示，身為桃園人，也很高興看到桃園市政府將資源挹注在青創基地，透過新明青創基地的創業輔導及商業媒合資源協助，讓他從一位教學及技術領域的專業人士，轉變為具有商業思維的科技人員，未來將申請國發會創業天使投資方案，並鎖定國家級的加速器─科技部價創計畫，做為未來目標。

今年度鎮鑫科技也獲邀參與2019台灣創新技術博覽會、5G智慧城市研討會。另在技術應用方面，目前已成功運用無人船，進行台灣水庫水質檢測，成果深獲主管機關肯定，初步計畫持續進行水庫及橋梁檢測，以累積實績及數據，並持續開發新技術，未來希望能將商業模式，擴大運用到國際上。

鎮鑫科技創辦人郭鎮銘（右）不當教授也要創業，在桃園市新明青創基地，開啟無人機商業...
鎮鑫科技創辦人郭鎮銘（右）不當教授也要創業，在桃園市新明青創基地，開啟無人機商業檢測新模式。圖／桃園市府青年局提供
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鎮鑫科技創辦人郭鎮銘（左）不當教授也要創業，在桃園市新明青創基地，開啟無人機商業...
鎮鑫科技創辦人郭鎮銘（左）不當教授也要創業，在桃園市新明青創基地，開啟無人機商業檢測新模式。圖／桃園市府青年局提供
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鎮鑫科技創辦人郭鎮銘（左）不當教授也要創業，在桃園市新明青創基地，開啟無人機商業...
鎮鑫科技創辦人郭鎮銘（左）不當教授也要創業，在桃園市新明青創基地，開啟無人機商業檢測新模式。圖／桃園市府青年局提供
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創業水庫青創

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