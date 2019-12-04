不當教授也要創業 郭鎮銘開啟無人機商業檢測新模式

鎮鑫科技創辦人郭鎮銘，是英國雪菲爾大學機械工程博士，曾在中原大學機械系任教，創立「智慧無人系統與載具研究室」。任教期間帶領學生團隊參加105年科技部「創新創業激勵計畫 (FITI)」中，在全

台114支參賽隊伍脫穎而出，獲得最高榮譽創業傑出獎，並取得200萬元創業金。

106年郭鎮銘以「使用智慧無人系統進行基礎建物檢測」，拿下第14屆國家新創獎；108年則以「無人系統建築物檢測」及「無人飛機空中交通管理系統」，摘下在產學界極具代表性的育秀盃金獎及銅獎。

由於他在產學與研發路上屢獲獎肯定，開啟了留英博士捨棄大學教職，走上艱辛創業之路的契機。

郭鎮銘與胞兄郭忠鑫，一同在桃園新明青創基地創業，用倆兄弟的名字命名「鎮鑫科技公司」，專研開發以控制系統，客製化無人船、無人機等載具，今天發表的無人船，將用於翡翠水庫的水質監測上。

鎮鑫科技開發的「整合性控制系統技術」，利用無人機、無人船、無人潛艇等載具，技術人員可在危險場域外，專注於數據及影像的判斷，便可進行快速、安全、準確的檢測，除有效降低檢測成本，也確保檢測人員的安全。最近發生之南方澳斷橋事件，也能透過此一技術進行檢測，讓人可做出更專業、精確的判斷。

鎮鑫科技創辦人郭鎮銘表示，身為桃園人，也很高興看到桃園市政府將資源挹注在青創基地，透過新明青創基地的創業輔導及商業媒合資源協助，讓他從一位教學及技術領域的專業人士，轉變為具有商業思維的科技人員，未來將申請國發會創業天使投資方案，並鎖定國家級的加速器─科技部價創計畫，做為未來目標。