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第22屆連鎖業奧斯卡獎傑出店長 44位當選

2019-12-04 19:12經濟日報 記者何秀玲／即時報導

台灣連鎖暨加盟協會4日舉辦優良店長表揚暨傑出店長頒獎典禮，今年有49家知名連鎖企業共302位優良店長通過資格審查，接受公開表揚，其中192位店長更進一步挑戰連鎖業奥斯卡獎「傑出店長獎」，接受多項競賽關卡重重考驗，經半年激戰，本屆共有44位當選傑出店長，當選率約兩成左右。

台灣連鎖加盟協會理事長賴淑芬指出，今年是協會第25年舉辦選拔傑出店長活動，要通過傑出店長選拔，店長們必須提供卓越顧客服務資料之外，還要能帶動團隊，才能成為門市的典範；從傑出店長身上，可看到台灣第一線人員在創新與服務方面不遺餘力，讓服務人員可用更精進並具有溫暖的服務，來翻轉AI人工智慧。

今年添好運、聖瑪莉突破重圍首度獲獎，而麥當勞、王品集團、生活工場等店長整體表現比以往亮眼；信義房屋、康是美、遠傳電信、統一超商、全家便利商店台灣大哥大、麥當勞、王品集團等企業平均有兩位以上當選傑出店長。首次參賽的聖瑪莉店長姜義祥奪下佳績當選傑出店長。

今年各企業都推派強將參選，傑出店長選拔總成績公布，各組分數居首的店長分別是信義房屋周子凡、台灣大哥大林曉佩、康是美鄭淑穗、全家便利商店王韻淇、麥當勞蔡郁松。

台灣連鎖暨加盟協會指出，第一線優良店長從經驗老道的資深四年級到充滿幹勁的八年級都有，秉持服務的熱忱，服務業比其他行業更具有廣泛吸納人才的特性；今年接受表揚者擔任店長平均年資6.5年以上，甚至有企業店長年資長達30年以上，顯示優良店長品牌忠誠度極高。

今年302位優良店長中，男性人數占48%，女性店長占52%，兩性比例差異不大，連鎖業優良店長多以能力取勝，有專業、有熱忱、有執行力等條件才是關鍵；在資歷方面，優良店長不乏有高學歷或曾在高科技服務的背景，或有些加盟店長從專業領域轉換跑道而在連鎖服務業找到自己新的目標。

業績就是優良店長的成績單，儘管大環境政經局勢多變、景氣波動，但多數優良店長依舊表現優異，302位店長去年一年共創造了超過營業額14億元。

第22屆連鎖業奧斯卡獎「傑出店長」4日舉行頒獎典禮，有44位店長當選。台灣連鎖暨...
第22屆連鎖業奧斯卡獎「傑出店長」4日舉行頒獎典禮，有44位店長當選。台灣連鎖暨加盟協會／提供
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