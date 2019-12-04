陸客銳減 兩岸春節加班機恐探歷史新低

陸客來台人數大幅縮減，需求驟降，交通部官員認為現在連正班機都還有空位，預期加班機的需求應不會太多，甚至會創下11年來兩岸春節加班機最少的紀錄。 圖／長榮提供 分享 facebook

距離明年春節（大年初一，1月25日）僅剩一個多月，因兩岸官方對於春節加班機的實施期間，遲遲未能達成共識，致使台商迄今還無法預訂機票，交通部官員今（4）日表示，已積極處理中。陸客來台人數大幅縮減，需求驟降，官員認為現在連正班機都還有空位，預期加班機的需求應不會太多，甚至會創下11年來兩岸春節加班機最少的紀錄。

交通部官員指出，已調查我國籍航空公司春節假期兩岸航線加班機的需求，由於陸客大幅減少，正班機的需求量也跟著大減，各航空公司的正班機都還有空位，春節加班機的實施時間是否要拉長，以及加班的班次都要一併考量。

近日是否可以和對岸取得共識，盡快核定加班機數量，以利台商安排行程和預訂機位，對此交通部官員低調回應，僅強調一切還在協調處理中，暫無時間表。但業者認為，一般訂票都在一個月前就開始，應該會有結果。

據指出，兩岸春節疏運期間並未寫在兩岸航空協議中，但多年來的溝通協調，已有默契，春節加班機疏運期間都是在大年初一的前兩周與後兩周，明年春節（大年初一）是1月25日，因此，依往例，疏運期間應從明年1月11日至2月8日止。

然而，明年1月11日我將舉行總統大選，有台商想回台投票，對岸順應台商需求，提出疏運期間往前後各延一周，亦即1月4日至2月15日為兩岸春節疏運期，但我方對此有不同意見，致使兩岸春節加班機到現在還無法敲定。

事實上，往年春節假期都是陸客來台大爆發的旺季，光是自由行旅客，最多一天曾湧進1.3萬餘人，團客也有七、八千人以上的紀錄，但因大陸官方宣布於今年8月1日起，暫停自由行旅客的證件申請，故而自由行旅客從11月起寥寥可數，團客人數來台則是從9月起就大減一半以上，在陸客銳減下，官方和業者都預期明年春節加班機的數量將會減少，甚至創下歷史新低紀錄。