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傳「泰簽取消財力證明」？ 外交部：目前沒有任何更動

總統政見發表會敲定日期 12月18日蔡韓宋正面對決

一芳水果茶宣布 插旗泰國手搖飲市場

2019-12-04 18:12經濟日報 記者宋健生／即時報導

撒哇低咖！「一芳」水果茶進軍海外市場再下一城，泰國曼谷首家門市正式開幕營運，董事長柯梓凱特別帶領台灣鳳梨廠商共同主持剪綵，感受將台灣食材引進海外的感動與驕傲。

面對一芳連日不斷的新聞風波，柯梓凱保持一貫正向樂觀的態度，坦然面對低潮、表現努力向前的衝勁。

柯梓凱提到，一芳每次海外擴點，都是經過長久的規劃與評估，以一芳泰國門市為例，就和大曼谷地區代理商執行長Wichien，一起整整規劃了18個月，密切討論在泰國的門市擴點計畫。泰國首家門市開幕後，緊接著 12月中下旬第二家門市也將營運，明年在泰國預計開出14家門市。

提到一芳水果茶全球展店規劃，柯梓凱說，8月新聞事件發生後，一芳在台灣營運的確受到不小衝擊，至今已關店30家，年底前預計還會有20家門市歇業。

柯梓凱表示，他很心疼和一芳一起努力的加盟夥伴，但一芳會盡一切努力挺住，和支持他的加盟夥伴及消費者一起度過；另外，一芳也會持續深耕台灣，並推出嶄新飲品，不會辜負大家對一芳的肯定和支持。

柯梓凱觀察指出，泰國飲品市場競爭激烈，但或許是成本及作業考量，當地使用新鮮水果切片的手搖飲並不多，因此他評估有水果茶飲的市場缺口，其中一芳招牌水果茶使用新鮮蘋果及柳橙切片，加上百香果原汁及祕方熬煮鳳梨醬等，對當地人來說，是很新鮮的手搖飲滋味。

一芳泰國門市上週試營運以來，最受歡迎的飲品，就是招牌「一芳水果茶」，其次為「黑糖粉圓鮮奶」。

柯梓凱說，水果是台灣的驕傲，一芳目前展店16個國家、300個城市、全球近1,500家門市。一芳招牌水果茶堅持不更改配方，所有茶葉也全都來自台灣，其中一芳水果茶的祕方鳳梨醬，年採購量就達新台幣上億元。

而此次一同前往剪綵的鳳梨醬供應商黃榮裕表示，其實一芳到海外發展，若選擇採用東南亞品種的鳳梨，可節省許多採購成本。但柯梓凱真的很有心，要照顧台灣農民，加上台灣特有金鑽鳳梨品質優良、果肉細緻，一芳水果茶讓台灣水果的好，讓全球更多人知道，這點真的很讓人感動。

開幕前夕，駐泰代表童振源、觀光局曼谷辦事處主任巫宗霖，以及曼谷台灣貿易中心主任張優良等人，也都前往一芳泰國門市，支持台灣品牌赴泰發展，為台灣、泰國雙方在經貿及觀光帶來更進一步的合作與提升。

一芳泰國門市試營運以來，最受歡迎的飲品是招牌「一芳水果茶」，其次為「黑糖粉圓鮮奶...
一芳泰國門市試營運以來，最受歡迎的飲品是招牌「一芳水果茶」，其次為「黑糖粉圓鮮奶」。
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一芳泰國曼谷首家門市開幕營運，排隊人潮不斷。
一芳泰國曼谷首家門市開幕營運，排隊人潮不斷。
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「一芳」水果茶進軍海外市場再下一城，泰國曼谷首家門市正式開幕營運，董事長柯梓凱(...
「一芳」水果茶進軍海外市場再下一城，泰國曼谷首家門市正式開幕營運，董事長柯梓凱(中)與曼谷台灣貿易中心主任張優良(右一)合影。一芳提供
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泰國曼谷

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