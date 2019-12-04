華航耶誕送大禮 6,000哩程輕鬆賺購物下殺六六折

華航會員在2019年12月31日前，預訂台灣往返日韓雙向出發之華航/華信定期自營航線（不含松山－東京羽田航班），完成經濟艙以哩程升等指定商務艙之搭乘，就可獲得「6,000」好哩回饋！ 圖／華航提供 分享 facebook

歲末年終，華航捎來12月耶誕大禮，看好年底旅遊商機，機票加碼送。華航會員在2019年12月31日前，預訂台灣往返日韓雙向出發之華航/華信定期自營航線（不含松山－東京羽田航班），完成經濟艙以哩程升等指定商務艙之搭乘，就可獲得「6,000」好哩回饋！

華航今日表示，適逢12月為耶誕節送禮旺季，華航持續推出機上免稅品網路預訂下殺八折優惠（部分商品除外），獨家商品包括：歐舒丹新經典玫瑰皇后系列套裝及 JILL STUART 年度限定彩妝套組。

除機上免稅品外，機上「送貨到府」雜誌/網路eMall部分LOGO商品最多下殺六六折，如獨家熱銷品：華航冬戀音樂鈴原價1,680元，六六折1,109元；華航×萬國旅行收納三件組，原價780元，六六折515元；華航 A350 彩繪機雙層杯組（一組兩入），原價1,300元，六六折858元。

電子商城「華航哩享購」部分LOGO商品同樣有六六折超甜優惠，12月獨家熱銷商品包括：華航x萬國通路26吋行李箱原價6,980元，六六折只要4,607元；華航 A350 彩繪機春捲包購物袋原價400元，六六折只要264元。會員於商城購物哩程折抵部分金額最高有35%優惠，消費滿200元還可以回饋1哩。