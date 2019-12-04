洲美社會住宅釋出25戶 採隨到隨辦供市民申租

台北市北投區洲美社會住宅自今年12月4日起至明年12月31日止，釋出25戶予台北市民申租承租。都市發展局表示，這次提供四房型25戶供市民申租，將採先到先辦、隨到隨辦方式現場受理，有租屋需求的市民可把握機會提出申請。

都市發展局說，這次開放招租的25戶洲美社會住宅，位於北投區福美路180號等洲美社區內，該社區為地下2層、地上10層、13層之集合住宅式建物；社區鄰近兒童新樂園、天文科學館與科學教育館，周邊尚有榮民總醫院、陽明大學與中國醫藥研究所等。

這次釋出的25戶均為四房型（40坪），月租金含管理費均為2萬4,600元，另該社區適用租金分級補貼，倘家庭總收入平均每人每月所得符合第一階（每人每月平均1萬6,580元以下）的民眾，月租金僅需負擔1萬7,600元

都發局指出，這次開放招租係因首次辦理招租結果，四房型尚有餘屋，故特別規畫放寬人口數三口（含三口）以上得申請四房型社宅，但仍以四口優先，即此次隨到隨辦招租申請分二階段受理，第一階段自今年12月4日至12月17日受理人口數四口（含4口）以上申請、第二階段自今年12月18日至明年12月31日開放人口數三口（含三口）以上申請。

都市發展局提醒，本次招租採先到先辦、隨到隨辦方式受理，故僅開放至該局中區辦公室現場受理（不接受郵寄），符合資格的申請人，都發局會依申請先後順序列入候租名冊，並依序通知辦理簽約公證，完成後即可續辦點交入住。建議有意申請者可先至該局網站（http://www.udd.taipei.gov.tw/）下載並填妥申請書等資料，於今年12月4日至明年12月31日止上班時間（每工作日上午9時起至12時、下午1時30分至5時止，假日不受理）直接到都發局中區辦公室（台北市中山區南京東路三段168號18樓）洽辦。倘有疑問歡迎撥打諮詢專線：02-27772186轉0再轉2，將有專人為您服務。