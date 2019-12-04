親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
反空汙中火挨罰
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

傳「泰簽取消財力證明」？ 外交部：目前沒有任何更動

總統政見發表會敲定日期 12月18日蔡韓宋正面對決

洲美社會住宅釋出25戶 採隨到隨辦供市民申租

2019-12-04 16:51經濟日報 記者楊文琪／即時報導

台北市北投區洲美社會住宅自今年12月4日起至明年12月31日止，釋出25戶予台北市民申租承租。都市發展局表示，這次提供四房型25戶供市民申租，將採先到先辦、隨到隨辦方式現場受理，有租屋需求的市民可把握機會提出申請。

都市發展局說，這次開放招租的25戶洲美社會住宅，位於北投區福美路180號等洲美社區內，該社區為地下2層、地上10層、13層之集合住宅式建物；社區鄰近兒童新樂園、天文科學館與科學教育館，周邊尚有榮民總醫院、陽明大學與中國醫藥研究所等。

這次釋出的25戶均為四房型（40坪），月租金含管理費均為2萬4,600元，另該社區適用租金分級補貼，倘家庭總收入平均每人每月所得符合第一階（每人每月平均1萬6,580元以下）的民眾，月租金僅需負擔1萬7,600元

都發局指出，這次開放招租係因首次辦理招租結果，四房型尚有餘屋，故特別規畫放寬人口數三口（含三口）以上得申請四房型社宅，但仍以四口優先，即此次隨到隨辦招租申請分二階段受理，第一階段自今年12月4日至12月17日受理人口數四口（含4口）以上申請、第二階段自今年12月18日至明年12月31日開放人口數三口（含三口）以上申請。

都市發展局提醒，本次招租採先到先辦、隨到隨辦方式受理，故僅開放至該局中區辦公室現場受理（不接受郵寄），符合資格的申請人，都發局會依申請先後順序列入候租名冊，並依序通知辦理簽約公證，完成後即可續辦點交入住。建議有意申請者可先至該局網站（http://www.udd.taipei.gov.tw/）下載並填妥申請書等資料，於今年12月4日至明年12月31日止上班時間（每工作日上午9時起至12時、下午1時30分至5時止，假日不受理）直接到都發局中區辦公室（台北市中山區南京東路三段168號18樓）洽辦。倘有疑問歡迎撥打諮詢專線：02-27772186轉0再轉2，將有專人為您服務。

租金社會住宅

延伸閱讀

新店央北青年社會住宅將招租 明年1月3日登記...

捷運十四張央北社會住宅 租金7,400元起

大坪數難找房 桃市放寬包租代管租金上限

蔡英文喊8年蓋20萬戶社宅 朱立倫：達不到

相關新聞

誠品30週年 吳旻潔笑談「書店是門虧損事業」

2019-12-04 17:07

樂天雙12 Super Sale告捷 開跑前三天業績年增五成

2019-12-04 16:09

嘉里大榮董座：將再次啟動公司轉型、創新

2019-12-04 15:10

樂桃航空招募空服員 預計錄取名額破百

2019-12-04 15:08

中山區條通違規酒店 年底前未改善北市府將開鍘

2019-12-04 14:24

國營事業員工調薪 沈榮津：尊重單位負責人決定

2019-12-04 13:28

台灣旅宿DoMo插旗東京 致勝關鍵是什麼？

2019-12-04 13:11

生技募資困難？林榮錦：要先問自我定位

2019-12-04 12:19

業者：搶救國產車創消費者、廠商及勞工三贏

2019-12-04 12:11

捷星集團與台灣虎航虛擬聯程合作 連接亞太更多航點

2019-12-04 12:08

Airbnb宣布新措施 提升台灣房源與旅客安全

2019-12-04 10:03

永昕董座：目標5年內成為全球藥物生產基地

2019-12-04 01:18

施振榮「播種」 科文品牌萌芽

2019-12-04 00:08

文創對接科技 需要翻譯

2019-12-04 00:07

文創、科技跨界合作 把藝術變娛樂

2019-12-04 00:06

投資台灣論壇／黃博怡：台灣經濟奇蹟2.0揭幕

2019-12-03 23:58

槓Gogoro 機車雙雄推新燃油車搶市

2019-12-03 23:57

名人書房／張雍川…擁抱改變 強化行動力

2019-12-03 23:23

古書今贏／防詐騙…小心求證

2019-12-03 23:23

行銷望遠鏡／品牌要素發酵 提升產品價值

2019-12-03 23:23

失智照護／爺爺的情侶裝

2019-12-03 23:23

北市進出口公會、福岡商工會議所締盟 簽訂MOU

2019-12-03 23:18

台北W飯店 搶除夕商機

2019-12-03 23:18

緯創加碼生醫 鎖定四領域

2019-12-03 23:18

力晶創辦人黃崇仁 傳跨足航空

2019-12-03 23:18

禎祥食品60歲 智能廠投產

2019-12-03 23:18

影／首座無人智慧食品工廠啟用 張善政慶賀禎祥食品60周年

2019-12-03 19:11

把握沙國發展政策！貿協前進中東 將開創產業交流新平台

2019-12-03 19:08

一年了！裕隆為嚴凱泰辦追思音樂會 嚴陳莉蓮獻唱

2019-12-03 19:01

乏人問津的酒廠將變身 台酒砸10億要蓋威士忌城堡

2019-12-03 18:37

台商南向愛情故事 女強人陳建亨成台商健康後盾

2019-12-03 17:59

富邦媒雙12暖身起跑 數百萬商品三折起

2019-12-03 16:21

達邦蛋白漳州廠 明年擴產

2019-12-03 14:39

雅茗旗下西班牙餐廳 揮軍台北

2019-12-03 14:39

LINE Pay結盟日韓泰品牌 搶攻旅遊跨境支付

2019-12-03 14:39

A13威秀影城 12月下旬將推頂級品牌「MUVIE CINEMAS」

2019-12-03 13:38

2020 TOYOTA世界新車大展 展車陣容曝光

2019-12-03 13:01

中壽、長榮航空、SAS合辦AI競賽 政大、台大奪得冠軍

2019-12-03 12:54

全國交通科技產業會議登場 產官學研逾千人參與

2019-12-03 12:43
看更多

熱門文章

被動元件春燕來了！國巨徵千人 春節大加班

2019-12-04 00:33

蘋果傳密訪GIS 導入屏下辨識

2019-12-04 00:38

台積電變「高調」了！股價漲50％，管理層的思維有哪些改變？

2019-12-04 15:53

乏人問津的酒廠將變身 台酒砸10億要蓋威士忌城堡

2019-12-03 18:37

觀察站／中火爭議…林佳龍架的刀 盧秀燕來開鍘？

2019-12-04 00:14

一年了！裕隆為嚴凱泰辦追思音樂會 嚴陳莉蓮獻唱

2019-12-03 19:01

高通正式推出最新5G晶片 驍龍865/765

2019-12-04 08:08

全家超商 將恢復刷卡繳費

2019-12-03 23:15

台日美屏下指紋辨識聯盟 浮上檯面

2019-12-04 00:37

綠能躉購費率喊降 業者憂

2019-12-03 23:27

影／汽車零組件調降關稅 蘇建榮：消費者與員工應同受惠

2019-12-04 11:10

MLCC搶手 禾伸堂、達方樂透

2019-12-04 00:32

中市將再罰中火300萬 藍7縣市抗煤電空汙

2019-12-04 00:32

聯發科營運旺 小摩喊三利多

2019-12-04 00:36

郭台銘赴美與川普碰面 要談這些議題

2019-12-04 00:28

ETF理財2.0 幫你存老本

2019-12-04 00:01

永豐金：明年金融市場「陽光普照」但達12682恐是泡沫

2019-12-04 16:07

國產車降稅 綠委：沒白紙黑字承諾降價 不應倉促通過

2019-12-04 10:14

選戰筆記／台中再現藍天 空汙牌能打蔡罩門？

2019-12-04 00:32

影／首座無人智慧食品工廠啟用 張善政慶賀禎祥食品60周年

2019-12-03 19:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top