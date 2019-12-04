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台積電變「高調」了！股價漲50％ 管理層的思維有哪些改變？

樂天雙12 Super Sale告捷 開跑前三天業績年增五成

2019-12-04 16:09經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

樂天市場年度強打優惠活動「雙12 Super Sale」迄今開跑三天，藉由百件夯品整點特賣下殺一折起等優惠，今（4）日帶來捷報，銷售業績較去年同期成長五成。看到購物趨勢，以美食類成長最多，相較去年同期已超過60%成長、居家類則成長坐二望一、3C家電類為季軍。

同時，樂天也發現，今年雙12 Super Sale由於接近聖誕節，「聖誕節禮物」、「交換禮物」、「創意小物」等關鍵字搜尋量提高兩倍，也顯見中高單小家電與季節性商品等不退潮流。

「聖誕節是國內最具討論度的節慶之一。」樂天指出，交換禮物商機直逼218億元，以300元創意小物榮登榜首，500元、1,000元小物居次，平均每人要送出3個交換禮物。今年雙12 Super Sale，除了美食類及3C家電類奪下狀元及榜眼外，隨著近日星際大戰即將上映，電影週邊商品銷量提高兩成，連帶「星際大戰」、「玩具」等關鍵字搜尋量提高三成。

為滿足消費者贈禮需求，樂天推出「聖誕節禮物好禮五折起」專區，搭配全站整點必搶夢幻商品一折起、滿額10%點數回饋、指定會員最高享5%回饋外，於12月2日到16日活動期間，攜手七大銀行刷卡，天天加碼點數回饋最高7%，優惠層層疊加，雙12期間最高可享消費滿額32%回饋。

雙12 Super Sale銷售再創新高，活動前三日業績成長5成。圖／樂天提供
雙12 Super Sale銷售再創新高，活動前三日業績成長5成。圖／樂天提供
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樂天市場聖誕節家電

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