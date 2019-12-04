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台積電變「高調」了！股價漲50％ 管理層的思維有哪些改變？

盛弘參加醫療科技展 六子公司展醫療照護生態系統成果

2019-12-04 15:55經濟日報 記者陳書璿／即時報導

盛弘醫藥（8403）將於12月5日首度率領集團旗下六大子公司參與2019醫療科技展（Taiwan HealthCare+ Expo），展現集團近年來布局醫療照護生態系統(Health Ecosystem)成果，包含：預防醫學-哈佛健診、醫療照護-敏盛綜合醫院、藥品保健-躍獅藥局、健康量測-盛雲電商、長期照護-ALTC長照網以及醫用耗材-敏成公司。盛弘集團強調的醫療價值鏈架構已然成型，參展除對市場展示經營成果，亦期待逐步搶占國內快速增長大健康市場的份額。

盛弘董事長劉慶文表示，公司看重大健康市場的發展，致力於布建從保健、檢測、預防到治療、從養生到養老的完整醫療服務供應鏈，將旗下醫療資源串連是首要目標；此外，亦積極將原有醫療服務結合新科技，並建置雲端平台以線上結合線下實體經營，期以大數據分析創造大健康生態圈價值，以維持集團的行業領先地位外，亦可逐步擴大集團的產值。

本次盛弘集團在醫療科技展中集合了旗下六大子公司，展現布局成果：在預防醫學部分，是由敏盛醫院、精準/哈佛健診為代表，以國際級Illumina生物基因檢測儀器提供精準基因健檢，來院檢查只要透過唾/血液即可做出十項以上的遺傳性疾病基因檢測，並運用「交大生資所技轉之單核甘酸多型態與疾病風險關聯性資料庫」，採用先進的生物資訊資料分析技術，提供基因分析結果，將預防治療的切入點往前拉至未發病階段，進而有效管理健康。

社區藥局在民眾日常保健占有重要地位，盛弘旗下之躍獅連鎖藥局將《智慧藥局一號店》複製到展場中，現場可體驗透過「人臉辨識」系統將自動帶出會員資訊、健康數據及用藥紀錄，並透過「智慧檢測」由躍獅健康顧問從預防保健、藥物諮詢到維護健康的全方位檢視，並將每一次的諮詢數據和量測結果回傳雲端作數據分析，以打造個人健康圖譜，提供從醫院到在宅的健康服務。

盛雲電商是結合大數據、O2O及物聯網的數位智能服務的醫藥電商平台，主要目標對準台灣10,000家診所每年近200億處方用藥採購市場。盛雲結合國內三大HIS系統廠，透過串聯診所現有的電子病歷系統並結合電子商務與數位內容，為診所有效分析醫藥耗用及庫存雲端管理。目前已成功與診所介接紀錄糖尿病雲端個人管理系統以及婦幼專科系統介接遠端胎音之監測照護。

此外，旗下ALTC長照網是全國最大長照機構搜尋平台，仿效Airbnb的共享經濟模式，媒合長照機構及有照護床位需求的民眾，目前合作機構超過200家，已經媒合成功超過300個案。ALTC長照網首創長照機構免費體驗與住民評價制度，透過消費者評價提升機構品質，讓家屬快速找到合適機構。而敏成公司亦展出所研發製造的醫療用白金奈米HEPA口罩濾材及抗菌口罩。

隨著民眾對慢性病管理和健檢意識提高，也拉動台灣預防醫學市場的快速增長，盛弘所布建之醫療照護生態系統即是布建以醫療為中心之策略地圖，橫向以精準健檢服務做健康管理，並經營慢性病與社區之早期/長期照護相關服務；而垂直整合向上透過採購平台串連藥品供應服務，往下則有電子商務平台及連鎖藥局作為社區服務管道，形成一體化的醫療價值鏈。未來隨著健康醫療產業的雲端時代發展，盛弘將更有效地運用資源，開拓大健康產業的龐大商機，預期成為未來重要的成長引擎。

盛弘長照雲端平台

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