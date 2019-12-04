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樂桃航空招募空服員 預計錄取名額破百

2019-12-04 15:08經濟日報 記者楊文琪／即時報導

日本廉價航空樂桃航空將於2019年12月2日開始，展開2020年度空服員招募計畫，預計招募人數為100名，並訂於2020年6月後入職。樂桃航空在今年秋天將東京成田機場正式設為最新的地勤人員及空服員基地，這次招募的空服員未來將會在除了成田機場外，包括關西機場、那霸機場等日本國內之樂桃航空據點執行勤務。

樂桃航空表示，目前擁有包含台灣在內，25國來自世界各地的工作人員，此次他們依舊大力歡迎對於航空產業有興趣的台灣人加入樂桃航空的行列。本招募計畫報名時間為2019年12月2日起至2020年1月7日12時為止（詳情請見樂桃航空招募網站

樂桃航空招募資訊如下：

招募職位：空服員

工作內容：空服員業務及其他附加業務

預計錄取人數：100名

工作地點： 關西機場、成田機場、那霸機場及其他指定辦公室

雇用型態：約聘簽約社員

（入職後兩個月將以受訓人員身分簽約，訓練合格成為正式空服員後，將轉換為正社員）

招募對象：高中以上畢業學歷者（若為高中畢業需有三年以上工作經驗）

報名期間：2019年12月2日起至2020年1月7日中午12時

入職時間：2020年6月後指定日期

語言能力：日文商用程度之聽說讀寫能力，英語TOEIC600分或GTEC-LR260分以上之同等英文能力

樂桃航空將於2019年12月2日開始，展開2020年度空服員招募計畫，預計招募人...
樂桃航空將於2019年12月2日開始，展開2020年度空服員招募計畫，預計招募人數為100名，並訂於2020年6月後入職。　 圖／樂桃航空提供
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樂桃航空機場空服員

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