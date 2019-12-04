中山區條通違規酒店 年底前未改善北市府將開鍘

林森北路周邊。報系資料照 分享 facebook 中山區條通地區是酒店及酒吧聚集區，北市府於1995年都市計畫通盤檢討，從住宅區變更為商業區，建築物所有權人繳納都市計畫回饋金後，多可就地合法。

市府為積極輔導業者合法化，近期不僅都市計畫委員會審議通過修改回饋金計算公式，大幅降低回饋金的繳納額度，而且建管處也修法免除辦理變更使用執照程序，以資便民。不過，今年年底前違規業者若仍未繳納回饋金或停業改善，將重罰6至30萬，並執行斷水斷電。

台北市建築管理工程處今日表示，中山區條通商圈過去即存在住、商混合問題，北市府於1995年雖然變更為可開設酒吧、飲酒店的第三、四種商業區，但業者要尋求合法化，必須依「臺北市主要計畫商業區（通盤檢討）計畫案變更回饋相關規定案」，繳納高額的都市計畫回饋金，並須委託開業建築師辦理「變更使用執照」，檢討建管及消防相關法令符合規定，不僅行政程序繁複，而且所費不貲，致多年來合法化的店家屈指可數。

建管處處長張明森說，北市府於今年10月25日公告修正商特區的回饋金計算公式，以條通商圈為例，修正前的回饋金額度，平均每坪約3.6萬元，修正後調降為1.5萬元，每坪降幅近六成。建管處並配合修正「台北市一定規模以下建築物免辦理變更使用執照管理辦法」，放寬200平方公尺以下的飲酒店允免申請變更使用執照，藉以簡化申辦程序，以利簡政便民及推動行政革新，促進產業發展。

經建管處統計，中山區條通商圈的飲酒店﹅酒吧等場所計有48家，其中22家免申請變更使用執照即可合法使用、有22家必須繳納回饋金後方為合法，另有四家必須停業或縮小營業面積，或變更營業態樣。凡列管的違規場所，必須在今（2019）年12月底前繳納回饋金就地合法，否則將依違反都市計畫法或建築法，重罰6至30萬，並執行斷水斷電處分。