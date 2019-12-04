業者：搶救國產車創消費者、廠商及勞工三贏

調降零臨組件關稅今（4）日送財委會審議，其實這也是攸關消費者權益的大事。現在看起來進口車的價格跟國產車很貼近，長期「養車」才是問題；另外，國產車成本降低，自主開發能力變強，國內消費者才有機會買到「俗又大碗」產品。

根據汽車達人表示，消費者愈來愈愛買進口車，在買車比價格的過程中，大家會忽略長期的維修成本及售後維護保養，進口車的維護費用明顯就比國產車來的貴，而且以後都進口車，國內的零組件也無能力供應時，許多零組件要進口，修車的時間、費用都會拉長、拉高，短期買進口車很拉風，長期的「養車」費用，會成為一個家庭的更大負擔。

業者也不諱言的指出，廠商經營的好，最終還是會回饋到消費者身上，這是一種魚幫水水幫魚的概念。除了車價外，現在的消費，買車也不只是單純考量價格，還會考量安全配備，國產車業者成本得以下降的情況下，就有更多的空間提供更好配備，所以國產車的長期永續發展，對消費者、業者及勞工長期來看是創造三贏。

還有一件事被大家忽略，國內的AM零組件產業可以揚名國際，其實也要感謝這些車廠長期開發新的車款，導入新技術，一起同步提升競爭力，雖然在國內的市場規模不大，但這些零件廠，也有了自行研發能力，開始進攻國際市場，在AM（售後維修）打下一片江山，像國內的東陽、帝寶及堤維西，都是北美最大AM汽車零配供應商。