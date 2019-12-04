捷星集團與台灣虎航虛擬聯程合作 連接亞太更多航點

捷星集團和台灣虎航今（4）日於東京宣佈一項新舉措，建立兩家低成本航空公司間的首次「虛擬聯程」（virtual interlining）合作。

該合作通過航班搜尋引擎DOHOP技術平台實現，在主要亞洲市場為兩家航司開拓新目的地、新航線以及更多的航班，以便旅客在亞洲區享受到無縫銜接的服務。

DOHOP平台的品牌專區可以通過航空公司的官網進入，旅客可以在捷星和台灣虎航各自的相關專區（www.tigerairtw.com/zh-tw/interline），選擇更多的航線和航班。通過整合的訂票引擎平台，旅客可以選擇航班以及選購套票或者套票外的附加產品。此外，國際航班轉機旅客還可以享受便捷的轉機和行李直掛服務。

捷星航空東南亞區域總經理及聯盟負責人Clive Ashmore Butler對此次合作表示歡迎，並表明透過DOHOP與其它同業合作，為低成本航空產業的發展開闢了一個充滿可能性的新天地。

Clive Ashmore Butler表示，新的合作進一步擴展了捷星和台灣虎航日益壯大的航班網路，為旅客提供更多的目的地、更頻密和更便利的連接。只需要單個平台，就能實現我們的願景，讓更多旅程變得實惠。

Clive Ashmore Butler表示，捷星官網Jetstar.com增加Jetstar Connect功能，將為旅客提供更多獲得超值票價的選擇，方便旅客前往我們不斷增加的航點。

憑藉新的合作，日本旅客可以更加便捷地前往宿霧、高雄和澳門等旅遊勝地；東南亞旅客則擁有更多去日本和韓國旅遊的新選擇。他指出，我們期待進一步開發Jetstar Connect平台，也願意擁抱更多同業合作的機會。

台灣虎航董事長張鴻鐘表示，很高興能與捷星和DOHOP達成合作，DOHOP平台整合了捷星和台灣虎航的航班，我們的旅客可以選擇台灣虎航網路以外的航班和旅行服務。

張鴻鐘補充道，國籍旅客也可以在DOHOP的平台上選購捷星和台灣虎航的組合機票，開啟黃金海岸之旅；日本旅客也可以通過捷星日本的國內航班繼續前往台灣。

張鴻鐘指出，通過此次合作，旅客可以選擇台灣虎航航線以外的目的地，包括黃金海岸、墨爾本和金邊等。我們相信這會是一個新興的趨勢，因為越來越多的旅行者希望在計畫旅行時有更多選擇。

DOHOP亞太區主管Philipp Dietlin表示，很高興捷星和台灣虎航能夠選擇DOHOP的創新虛擬聯程技術以實現新的合作。我們很興奮能與這些有遠見的航空公司合作。憑藉我們虛擬聯程解決方案在亞洲為大眾出行創造更便捷的連接，提供更多的選擇。