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資訊月「解密未來」展　以解密AI為題材

2019-12-04 12:04攝影中心 記者曾學仁／台北即時報導

資訊月「解密未來」展，上午在台北世貿展覽館登場，今年資訊月主題是解密未來，呈現和往年不一樣的全新面貌，包括以解密AI為題材的主題館及生活變智慧，互動科技、教育科技，樂齡專區等新科技透過展覽的轉型，介紹給參觀民眾，教育部長潘文忠經濟部次長林全能、台北市電腦公會理事長童子賢等出席開幕式，參觀並品嚐「智慧咖啡」。

資訊月「解密未來」展，上午在台北世貿展覽館登場，今年資訊月主題是解密未來，呈現和...
資訊月「解密未來」展，上午在台北世貿展覽館登場，今年資訊月主題是解密未來，呈現和往年不一樣的全新面貌，包括以解密AI為題材的主題館及生活變智慧，互動科技、教育科技，樂齡專區等新科技透過展覽的轉型，介紹給參觀民眾。台北市電腦公會理事長童子賢出席開幕式致詞。記者曾學仁／攝影
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資訊月「解密未來」展，上午在台北世貿展覽館登場，教育部長潘文忠（右三）、台北市電...
資訊月「解密未來」展，上午在台北世貿展覽館登場，教育部長潘文忠（右三）、台北市電腦公會理事長童子賢（前）等出席開幕式並參觀各項智慧科技。記者曾學仁／攝影
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資訊月「解密未來」展，上午在台北世貿展覽館登場，今年資訊月主題是解密未來，呈現和...
資訊月「解密未來」展，上午在台北世貿展覽館登場，今年資訊月主題是解密未來，呈現和往年不一樣的全新面貌，包括以解密AI為題材的主題館及生活變智慧，互動科技、教育科技，樂齡專區等新科技透過展覽的轉型，介紹給參觀民眾。記者曾學仁／攝影
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資訊月「解密未來」展，上午在台北世貿展覽館登場，今年資訊月主題是解密未來，呈現和...
資訊月「解密未來」展，上午在台北世貿展覽館登場，今年資訊月主題是解密未來，呈現和往年不一樣的全新面貌，包括以解密AI為題材的主題館及生活變智慧，互動科技、教育科技，樂齡專區等新科技透過展覽的轉型，介紹給參觀民眾。記者曾學仁／攝影
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資訊月「解密未來」展，上午在台北世貿展覽館登場，教育部長潘文忠（右三）、經濟部次...
資訊月「解密未來」展，上午在台北世貿展覽館登場，教育部長潘文忠（右三）、經濟部次長林全能（右四）、台北市電腦公會理事長童子賢（右二）等出席開幕式，參觀並品嚐「智慧咖啡」。記者曾學仁／攝影
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資訊月「解密未來」展，上午在台北世貿展覽館登場，今年資訊月主題是解密未來，呈現和...
資訊月「解密未來」展，上午在台北世貿展覽館登場，今年資訊月主題是解密未來，呈現和往年不一樣的全新面貌，包括以解密AI為題材的主題館及生活變智慧，互動科技、教育科技，樂齡專區等新科技透過展覽的轉型，介紹給參觀民眾。記者曾學仁／攝影
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資訊月「解密未來」展，上午在台北世貿展覽館登場，今年資訊月主題是解密未來，呈現和往年不一樣的全新面貌，包括以解密AI為題材的主題館及生活變智慧，互動科技、教育科技，樂齡專區等新科技透過展覽的轉型，介紹給參觀民眾。記者曾學仁／攝影
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資訊月「解密未來」展，上午在台北世貿展覽館登場，今年資訊月主題是解密未來，呈現和往年不一樣的全新面貌，包括以解密AI為題材的主題館及生活變智慧，互動科技、教育科技，樂齡專區等新科技透過展覽的轉型，介紹給參觀民眾。教育部長潘文忠（中）、經濟部次長林全能（右二）、台北市電腦公會理事長童子賢（右）等出席開幕式。記者曾學仁／攝影
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資訊月潘文忠經濟部

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