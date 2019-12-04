昇陽聚焦大台北 都更案2023年大爆發

昇陽（3266）明年有台北松江南京「十里華」、內湖「金龍路」案入帳，總銷金額共13億元。昇陽專注在大台北地區，近年推案以都更案居多，預定2023年起陸續完工後，推升新一波業績成長。

展望未來，昇陽總經理簡伯殷透露，手上至少還有四個案子正在洽談。

昇揚今年業績主要來自台北「城中」、「文薈」兩案，總銷金額分別為20億元及5億元，前三季累計稅後純益2.18億元，年增25.93%；每股純益（EPS）為0.62元。昇陽表示，截至11月底為止，「城中」已經交屋四成，「文薈」已經交屋七成。

簡伯殷指出，大台北地區人口密度高，住房需求越高，目前公司發展以在大台北地區的住宅為主。不過，大台北地區土地取得不易，因此近年新推案清一色是都更案。

目前昇揚手上的預售都更案有三個，包括永和「昇陽國詠」，總銷金額約28億元，預計明年1月動工，共有兩棟建築物，分別於2022年下半年、2023年下半年完工；台北基隆路一段上的「昇陽國際」，總銷金額約60億元，預定2025年完工；「聚昇揚」目前預售率四成，總銷金額約22億元，預定2023年完工。

另外，北投「麗方」正在興建，總銷22億元，預計2021年完工。

簡伯殷表示，雖然商辦市場現在很夯，但商辦多半是整棟銷售，出於營運穩定考量，還是傾向發展住宅，當前手上至少有四個都更案子正在規劃，與地主洽談中。