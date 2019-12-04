日曜歐洲名牌EURO SALE 6日登場 30歐洲品牌三折起

想去歐洲沒預算不必跑遠，台中日曜天地OUTLET幫消費者省荷包，12月6日至30日舉辦「歐洲名牌EURO SALE」，集結30大歐洲品牌全面下殺三折起，滿千再折百，讓消費者不用出國也能享受歲末購物熱潮。

接棒雙十一的黑色星期五剛落幕，消費者荷包大幅緊縮，年底緊接著聖誕節和跨年二大盛事，國外各大OUTLET紛紛趁勢推出冬季折扣，不少人預計規劃出國，卻在預算上卡關，花費變得保守。

歐洲名牌最受台灣消費者青睞的，絕對是來自義大利的ARMANI、GUCCI、PRADA、BURBERRY等品牌，其中上個月於中部獨家盛大開幕的ARMANI OUTLET，吸引大批人潮前來朝聖。

低調奢華的西裝，不但是男性都想擁有的夢幻單品，又能以OUTLET價三折購入，因此發現不少年輕網紅現身搶購人潮中，詢問度最高的男性長袖襯衫、西裝褲，折扣後現省逾萬元。

另外還有GUCCI、Ted Baker、THE NORTH FACE、ROXY、BENETTON等超過30大歐洲品牌全面下殺三折起，滿千再折百，要讓大家不用出國、不靠代購，輕輕鬆鬆把戰利品帶回家。

日曜天地於12月6日至29日加碼推出品牌週，七大品牌週週獨家快閃，最低一折起。首週主推配件包款，GUCCI祭出最低4.8折，滿萬再折千；Gloria祭出最低一折起。

第二週由服裝品牌BENETTON領頭全面一折起，美系品牌POLO RALPH LAUREN秋冬衣物下殺2.8折起。

最後一週以運動休閒為主打，FILA指定鞋款單一特價990元起、PALLADIUM 四折起，3雙再八折、THE NORTH FACE也下殺四折起。這個歲末年終各大熱門品牌精銳盡出、接力下殺促銷。

日曜天地還攜手台灣童裝龍頭麗嬰房家族、ESPRIT童裝，於12月6日至15日舉辦年終聯合廠拍，現場超過2萬件商品，就是要提供最優惠的折扣，來減輕爸媽的育兒經濟負擔。