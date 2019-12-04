上海法蘭克福汽車零配件展經濟日報中經社重磅展出

第 15 屆上海國際汽車零配件、維修檢測診斷設備及服務用品展覽會（Automechanika Shanghai）於 2019 年 12 月 3 至 6 日在上海國家會展中心展出，共有來自：亞州、歐洲、北美、中東等地區18個國家，6,500 家參展廠商，展出面積達 360,000 平方公尺，展示產品包括汽車零件以及配件和周邊相關設備及服務，項目涵蓋整個汽車售後服務市場的需求(AM)。

隨著對汽車工業新技術不斷創新提升和相關行業互相聯結，本屆 Automechanika Shanghai 以【共建汽車生態圈】為大會主題，透過永續發展的未來汽車生態系統，作為集資訊交流、產業推廣、商業貿易服務和產業教育於一體的服務平台。

汽車工業面臨全球化競爭的影響，此展全面展示汽車零件以及配件、電動汽車、智能網聯、新能源汽車、新型材料等領域的創新成果。同時亦展出智慧公車站和道路系統，體現人、車、路、網多方面交通系統整合和應用。

台灣汽車零配件供應商精銳盡出，參展家數接近200家，零件廠商主要集中在Hall 1、2國際館，汽車維修工具和車用電子產品分布在4、5、7館等。經濟日報(中經社)在重要的汽配展覽從不缺席，展出攤位在Hall 1B94，為服務國際汽配買家，展前即對全球專業汽配買主，發出邀請函，請買主前來攤位索取最專業的台灣車輛零配件廠商總覽TTG雜誌，並搭配數位工具TTG USB電子書專輯進行派送，提供買家最具採購參考價值的供應商資料。

經濟日報(中經社)於會場同時發送上海法蘭克福汽配展報紙專刊，以英文內容報導台灣汽配廠商最新產品訊息和動態，深受現場國際買家喜愛紛紛自動索取，參展團隊也收集現場買家採購需求進行配對媒合服務，統計第一天已服務超過180位以上的買主採購需求，將買主重要採購品項發送給經濟日報的會員廠商，讓雙方能在第一時間有商貿的機會。

經濟日報(中經社)2020年全球重要代理展覽已全面徵展中有：四月泰國汽配展、北京汽車工業展、五月全美五金展、七月墨西哥汽配展、九月德國法蘭克福汽配展、十二月美國AAPEX汽配展，歡迎您一起共同行銷全球，拓展市場。