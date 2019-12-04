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永昕董座：目標5年內成為全球藥物生產基地

2019-12-04 01:18經濟日報 記者陳書璿／台北即時報導

永昕生醫（4726）日前召開法人說明會，公司表示，今年初調整組織營運方向，以產程（CMC）開發為基礎，GMP生產製造為支柱，專注於生物藥品委託開發暨製造服務（CDMO）業務的發展，打造成為「從DNA到GMP的一站式服務平台」。永昕董事長林榮錦表示，公司力拼2020年現金流兩平，並於5年內成為供應全球市場的生物藥生產基地。

林榮錦表示，永昕組織再定位的效益已逐步彰顯，具備從 DNA 到 GMP 的完整生物藥開發鏈，期待藉由堅實的前端開發能力、創新產程開發技術以及國際認證GMP產能等競爭優勢，提供客戶兼具速度、效率及品質的客製化服務，並將藥品更快速地帶入臨床試驗及GMP生產，帶來穩定的獲利貢獻。

受惠於CDMO業務帶來的穩定性收入，永昕今年1~10月累計營收達2.77億元，較去年同期成長超過110%。永昕將持續開拓新案源，合併金樺生醫的生物藥技術服務（CRO）業務後，快速獲得生物藥前端開發能力，因而吸引數個來自日本及新加坡等亞太國家的早期 新客戶委託案，除增添立即性的收入，也擴大後續生產之潛在獲利份額。

CDMO業務營收也大幅增加，因應今年組織策略調整，CDMO 業務所帶來的收入大幅上漲；其中，哺乳類案件及微生物案件各佔 37.7%及 43.1%。相對的，投入自有產品的資金大幅下降，財務狀況逐步改善。

至於創新製程開發技術方面，永昕擁有創新製程開發技術，並著重於「連續性製程開發」與「異體細胞治療製程開發」兩大面向。

前者可整合並串聯生產流程，可減少廠房面積並大幅降低人力與原物料成本。在過去幾年間，永昕與澳洲Biosana 合作，以連續性製程一生物相似藥，並於 2019 年三月成為全球第一個以此技術進入歐盟一期臨床試驗用藥的案例。

而異體幹細胞治療製程開發方面，永昕也協助客戶完成異體幹細胞治療 200 公升的開發與 生產，隨著藥物預計明年進入美國一期臨床試驗，可望將後續衝高永昕營收提高。

此外，永昕也將興建GMP 二廠，以做好準備迎接後續潛在客戶及 SCD 所帶來的龐大訂單。該廠將以國際規格打造，預計於2022確效投產並於 2024 年取得 FDA、EMA 及 PMDA 的查廠認證。

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