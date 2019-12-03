新光音樂廳舉辦感恩音樂會 祝禱未來

位於新光人壽「新板傑仕堡」A棟的新光音樂廳，已於10月27日正式開幕，每晚都透過多元、豐富的表演曲目，將音樂的魅力帶進市民的生活。

為了感謝大眾的支持與熱愛，新光銀行文教基金會特別選在11月28日感恩節，以六大主軸「感恩亙古的智慧、感恩國家、感恩父母、感恩師長、感恩生命、感恩和平的締造者」為主題，舉行感恩音樂會，並由藝術總監陳毓襄精心安排演出曲目，邀請公司貴賓共襄盛舉，聆聽音樂饗宴，也一同對未來獻上祈願與祝禱。

11月28日星期四，恰逢西方的重要節日感恩節，也是家人歡聚、團圓的時刻，藉由感恩音樂會的舉辦，來表達新光對客戶長期以來的支持，同時展現對貴賓的至高心意。

感恩音樂會由陳毓襄親手策劃、安排演出曲目與橋段，彈奏曲目從巴哈《羊群被平安的照顧》出發，並接連演奏蕭邦《第4號敘事曲》、柴可夫斯基《一個偉大藝術家的回憶》、莫札特《土耳其進行曲》、披頭四《Ob-La-Di, Ob-La-Da》及久石讓《神隱少女》等知名曲目，帶領聽眾感受音樂的感動，現場賓客們都聽得如癡如醉。

音樂會中也邀請蒞臨音樂會的小朋友們，拿著LED蠟燭燈上台，一一講出對未來的祝福話語，透過小朋友們的童言童語，將愛的漣漪擴散，讓音樂會傳遞給聽眾的不只是樂曲悠揚迴盪，也散播這世界的愛與美好，現場洋溢溫馨氣氛。

在音樂會開始前，新光也特別在A棟一樓的「銀廚」餐廳，邀請賓客享用感恩節餐點中必備的火雞大餐，一同慶祝溫馨佳節；音樂會結束後，也在十樓的咖啡廳準備雞尾酒，供賓客們慢慢品嘗，為感恩節畫下完美句點。

新光音樂廳以專業的規格審核建造，廳內也擺設價值千萬的史坦威名琴「STEINWAY D-274 SPIRIO r」，可確保觀眾享有最完美及最高品質的聆聽環境。

陳毓襄為享譽國際的知名鋼琴演奏家，擁有聞名於世的鍵盤技巧，同時身為史坦威藝術家，合作過的國際知名樂團不計其數，演奏會更遍佈世界各地。

新光音樂廳自開幕以來藉由其豐富的演奏經驗與專業的音樂素養，將新光音樂廳打造為最有溫度的演奏場館，並讓市民走近藝術，回饋周邊鄰里、將「藝術」內化成日常生活的一部分。