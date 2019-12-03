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進軍九州 進出口公會與福岡商工會議所簽合作備忘錄

2019-12-03 20:59經濟日報 記者何秀玲／即時報導

為提升台日雙邊交流，建立民間交流管道，由台灣日本關係協會經濟委員會牽線，台北市進出口商業同業公會3日由理事長黃振進為代表，與日本福岡商工會議所會長藤永憲一共同簽署合作備忘錄，雙方期盼將來藉由舉辦商談會、組團互訪、企業交流等方式，積極促進台灣與九州的經貿往來。

簽約儀式中，則有台日關係協會經濟委員會召集人李棟樑、以及日本台灣交流協會首席副代表星野光明、台北市產業發展局副局長王三中等人見證觀禮。

黃振進表示，日本一向是台灣交流最頻繁、互動最密切的貿易夥伴。台灣與九州面積大小相近，同為海島地形，氣候也較為類似，根據日本財務省統計，去年九州出口到台灣的貿易額為3,742億日圓，以汽車和半導體、電子零件為主；台灣出口到九州貿易額為3,136億日圓，以半導體、電子零件、光學機器等為主，兩地經貿往來十分密切，

他也提到，公會在日本各地已有10個姐妹會，藉由此次與福岡簽約締盟，建立在九州地區第一個姐妹會，往後雙方將積極建立民間交流管道，媒合更多企業合作商機。

李棟樑認為，台灣及日本的中小企業都有優良產品，為了協助台日中小企業提升經營層次，希望整合雙方需求透過彼此合作尋求適當的合作對象；藉由台北市進出口公會與福岡商工會議所締盟，未來有機會讓兩地的中小企業接軌交流，尋求更多發展機會、開拓無限商機。

藤永憲一説，希望台日簽約後，除了在商業發展能合作之外之外，在促進人際交流和社會文化，今後可更加邁進一步，並與進出口公會共同開創合作機會。

台北市進出口公會與福岡商工會議所簽訂合作備忘錄，3日公會理事長黃振進（左三）為代...
台北市進出口公會與福岡商工會議所簽訂合作備忘錄，3日公會理事長黃振進（左三）為代表，與日本福岡商工會議所會長藤永憲一（左二）共同簽署合作備忘錄，簽約儀式中，則有台日關係協會經濟委員會召集人李棟樑（右二）、台北市產業發展局副局長王三中（右一）以及日本台灣交流協會首席副代表星野光明（左一）等人見證觀禮。記者何秀玲／攝影
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