常玉作品拍出天價 相關藝術珠寶價格親民

2019-12-03 20:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ／即時報導



畫價屢創拍賣會紀錄、有「東方馬諦斯」之稱的常玉，這位被拍場封為「一個裸女一個億」的傳奇畫家，正式邁入「一個裸女兩個億」的新行情。常玉最為舉世聞名的莫過於「五裸女」畫作系列，更是經典再現，其內容被徐志摩形容為「宇宙大腿」，從構圖比例到人物姿態，體現視覺衝突裡的和諧美感，其所畫皆為線條豐腴的女人，背景埋藏中國元素，更將傳統女性閉月羞花之貌描摹地栩栩如生。

收藏畫作，非人人能擁有，但常玉藝術珠寶，卻是相當親民，2017年國立歷史博物館邀請享媛藝術珠寶創辦人李媛及設計團隊共同以常玉作品為題材，以混搭時尚的概念創作珠寶，設計多款周邊文創商品，讓民眾從不同角度認識常玉。

享媛藝術珠寶創辦人李媛表示，她將常玉的裸女系列作為設計靈感，以簡潔又細膩的工藝技法，完美詮釋常玉作品，展現藝術與珠寶結合的創意。無論是胸針、鍊墜、戒指或耳環，將女人的各種姿態嵌合在拼貼各種元素的精湛匠藝裡，讓藝術珠寶化，珠寶藝術化，呈現完美時尚感。

像是荷中新魅項鍊，就是以常玉「裸女」與「荷花」為設計創意原形，荷花象徵堅貞、純潔、信仰及愛情，以翡翠、剛玉結合為時尚鍊墜，呈現對世間的美好滿懷希望。

李媛表示，出淤泥而不染的荷花，象徵嫻靜優雅的女子，亭亭獨立於世，不受紛擾塵囂羈絆，用來表達女性活出自我的風采。另外，李媛也以常玉裸女系列「浴女」為設計創意原形，搭配水滴形珍珠，優雅的低調奢華，象徵新時代女性在喧擾的生活中能找到自我的天地。

另外一組耳環，也是以常玉裸女系列為創意，美姿耳環的經典設計，彷彿給了女性們一個獨有的空間，在忙碌的生活中享受屬於自我的寧靜與放鬆。