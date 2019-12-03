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外貿協會把握沙國發展政策 開創產業交流新平台

2019-12-03 19:35經濟日報 記者黃文奇／即時報導

外貿協會為爭取沙國「願景2030」相關產業商機，董事長黃志芳率台灣業者拜訪沙烏地重要學術機構阿布杜拉國王科技大學(簡稱KAUST大學)、大型企業Al Salem Johnson Controls、以及沙國第二大商會-吉達商工會，取得豐碩成果。三個參訪單位不約而同地指出沙國政策走向「強化製造業及引進智慧產業」。

KAUST大學是沙烏地政府投入重金、委予重任的專研單位，負有研發科技並將科研成果落實至產業之任務；同時也肩負沙國產業經濟規畫之重責，許多國家級建設計畫皆係由該校規畫執行。校方預算充裕，且握有產學合作之鉅額投資資金。王儲Mohammed bin Salman於11月間宣布親自兼該校董事會主席，顯見沙國政府對其重視程度。

KAUST大學行政副校長Sulaiman M. Al-Thunayan親自接待台灣參訪團，表示宿聞台灣產業科技進步，非常歡迎參訪團到訪。Sulaiman副校長與該校台籍教授黃國維分別與團員廠商進行交流，從電動車、儲能設備、無人機系統、智慧e-gate系統、談到安全監控新模式，Sulaiman副校長還特地與本團神通資訊科技代表深入討論，並帶領全團參觀該校安控中心。

由於該校扮演「將科研成果落實到產業、協助產業發展」之領頭羊角色，加上手握大筆產學合作資金，黃志芳此次帶團參訪KAUST，為我國智慧業者開啟了切入沙國高端產業商機之最佳平台。

Al Salem Johnson Controls是一家沙、美合資公司，由沙國集團Al Salem Group和美國江森自控國際合資成立，在住宅、商業和工業領域之高效節能空調方面素負盛名。亦針對客戶之需求量身打造節能方案。該公司在沙國曾承包的知名專案包含Kingdom Tower Riyadh、Taibah University Madinah、 King Khalid International Airport Riyadh等。

該公司CEO Mohanad Alshaikh對於本次參訪團員之專業表達出高度興趣，希望能與我業者合作提升該集團在工廠自動化監控、智慧空調等方面水平。Dr. Mohanad並指出沙國王儲Mohammed bin Salman多次宣告未來沙國政府將輔導民間提升當地組裝/製造之比重，該公司已嗅出未來商機，故把握本次機會與參訪團員深入互動，雙方相談甚歡。

貿協團隊也在秘書長葉明水帶領之下拜訪吉達商工會，該會國際部長Miss. Henna表示沙國政府正採取多項開放政策，亦重視智慧城市發展，故對於相關之智慧醫療、教育以及交通等解決方案，都希望能與台灣業者多加交流。商會也表示貿協若組貿訪團赴吉達參訪，該會將提供相關協助與支持。

這次藉由帶團參訪大企業、科研單位及商工會，外貿協會把握住沙國政策發展、開創產業交流新平台，為我國業者開創新局。

外貿協會董事長黃志芳（左）致贈台灣文創禮品予沙烏地KAUST科技大學副校長Sul...
外貿協會董事長黃志芳（左）致贈台灣文創禮品予沙烏地KAUST科技大學副校長Sulaiman M. Al-Thunayan。貿協/提供
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