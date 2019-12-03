把握沙國發展政策 貿協前進中東 將開創產業交流新平台

2019-12-03 19:08 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



為爭取沙國「願景2030」相關產業商機，外貿協會董事長黃志芳率台灣業者拜訪沙烏地重要學術機構阿布杜拉國王科技大學(簡稱KAUST大學)、大型企業Al Salem Johnson Controls、以及沙國第二大商會-吉達商工會，取得豐碩成果。

這次三個參訪單位不約而同地指出沙國政策走向「強化製造業及引進智慧產業」，外貿協會有意把握住沙國政策發展、開創產業交流新平台，為我國業者開創新局。

貿協指出，KAUST大學是沙烏地政府投入重金、委予重任的專研單位；同時也肩負沙國產業經濟規劃重責，許多國家級建設計畫皆係由該校規劃執行。校方預算充裕，且握有產學合作之鉅額投資資金。王儲Mohammed bin Salman於11月間宣布親自兼該校董事會主席，顯見沙國政府重視程度。

該校行政副校長Mr. Sulaiman M. Al-Thunayan親自接待台灣參訪團，表示素聞台灣產業科技進步，並與該校台籍教授黃國維分別與團員廠商進行交流，從電動車、儲能設備、無人機系統、智慧e-gate系統、談到安全監控新模式，Sulaiman還特地與參訪團神通資訊科技代表深入討論，並帶領全團參觀該校安控中心。

由於KAUST大學扮演「將科研成果落實到產業、協助產業發展」領頭羊角色，加上手握大筆產學合作資金，黃志芳此次帶團參訪KAUST，為我國智慧業者開啟了切入沙國高端產業商機之最佳平台。

至於Al Salem Johnson Controls是一家沙、美合資公司，由沙國集團Al Salem Group和美國江森自控國際合資成立，在住宅、商業和工業領域的高效節能空調方面素負盛名。亦針對客戶需求量身打造節能方案。該公司在沙國曾承包的知名專案包含Kingdom Tower Riyadh、Taibah University Madinah、 King Khalid International Airport Riyadh等。

該公司執行長Dr. Mohanad Alshaikh提出希望能與我業者合作提升該集團在工廠自動化監控、智慧空調等方面水平。Dr. Mohanad並指出，沙國王儲Mohammed bin Salman多次宣告未來沙國政府將輔導民間提升當地組裝/製造之比重，該公司已嗅出未來商機，故把握機會與參訪團員深入互動。

貿協團隊也在葉秘書長帶領之下拜訪吉達商工會，該會國際部長Miss. Henna表示沙國政府正採取多項開放政策，亦重視智慧城市發展，故對於相關智慧醫療、教育以及交通等解決方案，都希望能與台灣業者多加交流。商會也表示貿協若組貿訪團赴吉達參訪，該會將提供協相關助與支持。