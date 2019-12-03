乏人問津的酒廠將變身 台酒砸10億要蓋威士忌城堡

2019-12-03 18:37 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ／即時報導



台酒公司斥資10億元將改造南投酒廠成城堡威士忌觀光工廠，還有護城河、城門跨橋等，預計2022年完工。記者賴香珊／攝影 分享 facebook 南投酒廠是台灣菸酒公司唯一的「水果專業酒廠」，後因921地震受重創，還爆炸延燒3天3夜，外界以為會關廠，未料浴火重生，台酒今年斥資10億元要改造成城堡威士忌觀光工廠，還有護城河、城門跨橋等，今動土，預計2022年完工。

而南投酒廠占地17公頃，過去以生產葡萄酒為大宗，但因921地震廠房受創，損失逾40億元，營運受影響，雖開放觀光卻乏人問津；但11年前成功轉型為威士忌蒸餾工廠，更以OMAR單一麥芽威士忌系列揚名世界，橫掃國內外烈酒競賽。

為因應未來威士忌整體市場需求，台酒將砸10億元改造南投酒廠，董事長丁彥哲說，這是台灣菸酒公司近年最大單一投資案，除擴大產能，更要走向觀光化，因此重新打造景觀，更結合產業、人文、休閒塑造成「公園化」的新型觀光酒廠。

負責改造的建築師郭亘榮則表示，該工廠定位雖為觀光主題工廠，但也會是文創園區及回饋社區的公園綠地，而門口的大橡木桶（OMAR意象館）將保留，與產品推廣中心、酒窖等做整體規劃，利用閒置空地擴建蒸餾工廠、酒庫等硬體建築。