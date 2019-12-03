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乏人問津的酒廠將變身 台酒砸10億要蓋威士忌城堡

2019-12-03 18:37聯合報 記者賴香珊／即時報導

台酒公司斥資10億元將改造南投酒廠成城堡威士忌觀光工廠，還有護城河、城門跨橋等，...
台酒公司斥資10億元將改造南投酒廠成城堡威士忌觀光工廠，還有護城河、城門跨橋等，預計2022年完工。記者賴香珊／攝影
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南投酒廠是台灣菸酒公司唯一的「水果專業酒廠」，後因921地震受重創，還爆炸延燒3天3夜，外界以為會關廠，未料浴火重生，台酒今年斥資10億元要改造成城堡威士忌觀光工廠，還有護城河、城門跨橋等，今動土，預計2022年完工。

而南投酒廠占地17公頃，過去以生產葡萄酒為大宗，但因921地震廠房受創，損失逾40億元，營運受影響，雖開放觀光卻乏人問津；但11年前成功轉型為威士忌蒸餾工廠，更以OMAR單一麥芽威士忌系列揚名世界，橫掃國內外烈酒競賽。

為因應未來威士忌整體市場需求，台酒將砸10億元改造南投酒廠，董事長丁彥哲說，這是台灣菸酒公司近年最大單一投資案，除擴大產能，更要走向觀光化，因此重新打造景觀，更結合產業、人文、休閒塑造成「公園化」的新型觀光酒廠。

負責改造的建築師郭亘榮則表示，該工廠定位雖為觀光主題工廠，但也會是文創園區及回饋社區的公園綠地，而門口的大橡木桶（OMAR意象館）將保留，與產品推廣中心、酒窖等做整體規劃，利用閒置空地擴建蒸餾工廠、酒庫等硬體建築。

丁也提到，新建的威士忌蒸餾工廠設計為城堡外型，周邊還有護城河、城門跨橋等，工廠內部則有觀光生產動線、微型博物館，提供導覽讓遊客參觀，工程可望在2022年完工啟用，未來將供地方社區使用，也盼能帶動周邊觀光經濟發展。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台酒公司斥資10億元將改造南投酒廠成城堡威士忌觀光工廠，還有護城河、城門跨橋等，...
台酒公司斥資10億元將改造南投酒廠成城堡威士忌觀光工廠，還有護城河、城門跨橋等，預計2022年完工。記者賴香珊／攝影
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觀光工廠

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