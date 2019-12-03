中鋼年度研發成果頒獎 汽車用鋼商機突出
中鋼舉行今年度研發成果獎頒獎典禮，其中董事長獎的得獎成果為「電動車驅動馬達用電磁鋼片開發」，成功展現兼具高磁通、低鐵損、高強度特性的電磁鋼片，成為電動車發展的關鍵材料，商業化潛力雄厚，不排除成為新的利基產品。
中鋼表示，本屆研發成果獎共有15個團隊參選，經三階段的慎重評審後，共選出董事長獎1項、總經理獎2項、優等奬3項以及一等獎5項，得獎成果都有傑出的技術成就與重大的實質貢獻。
總經理獎之一為「相位陣列雷達關鍵模組開發」，其開發了多項旋磁與介電材料，協助達成軍用雷達關鍵零組件國產化的目標。
另一項總經理獎為「熱衝壓技術開發與產業鏈建立」，此成果除了填補國內汽車產業鏈缺口外，更引領中鋼集團跨入汽車深加工事業領域。
中鋼董事長翁朝棟讚許研究團隊經過多年努力贏得榮耀與光彩，並感謝大家長期的付出。他說，雖然目前中鋼面臨經營環境的挑戰，但依據2019年世界鋼鐵協會最新預測，汽車業景氣今年底會落底，明年市場會好轉，並預測2020年比較看好的產業有汽車、建築及機械業，預估2020年第一季鋼價將會止跌回升。
中鋼為因應市場的轉變，未來將積極開拓墨西哥和北美市場的汽車用鋼，包括取得相關的認證和通路，未來銷售的鋼品包括汽車鋼料、電磁鋼片及熱衝壓汽車零組件。
總經理王錫欽表示，近來美中貿易紛爭未歇、英國脫歐倒數計時、以及地緣政治衝突事件等接踵而來，持續地影響各國經濟成長及整體貿易環境。預期2020年全球粗鋼需求微幅成長，加上台商回台投資的情況熱烈，挹注了鋼材的需求，將有助於減緩景氣下跌的影響。面對當前的挑戰，要能契合市場的脈動，早一步掌握市場的先機投入研發，並不斷突破創新、提昇產品組合、優化產品品質及降低成本等，引領公司繼續向前邁進，唯有不斷地提昇中鋼的整體競爭力，才是因應之道。
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