中鋼年度研發成果頒獎 汽車用鋼商機突出

2019-12-03 18:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林政鋒 ／即時報導



中鋼舉行今年度研發成果獎頒獎典禮，其中董事長獎的得獎成果為「電動車驅動馬達用電磁鋼片開發」，成功展現兼具高磁通、低鐵損、高強度特性的電磁鋼片，成為電動車發展的關鍵材料，商業化潛力雄厚，不排除成為新的利基產品。

中鋼表示，本屆研發成果獎共有15個團隊參選，經三階段的慎重評審後，共選出董事長獎1項、總經理獎2項、優等奬3項以及一等獎5項，得獎成果都有傑出的技術成就與重大的實質貢獻。

總經理獎之一為「相位陣列雷達關鍵模組開發」，其開發了多項旋磁與介電材料，協助達成軍用雷達關鍵零組件國產化的目標。

另一項總經理獎為「熱衝壓技術開發與產業鏈建立」，此成果除了填補國內汽車產業鏈缺口外，更引領中鋼集團跨入汽車深加工事業領域。

中鋼董事長翁朝棟讚許研究團隊經過多年努力贏得榮耀與光彩，並感謝大家長期的付出。他說，雖然目前中鋼面臨經營環境的挑戰，但依據2019年世界鋼鐵協會最新預測，汽車業景氣今年底會落底，明年市場會好轉，並預測2020年比較看好的產業有汽車、建築及機械業，預估2020年第一季鋼價將會止跌回升。

中鋼為因應市場的轉變，未來將積極開拓墨西哥和北美市場的汽車用鋼，包括取得相關的認證和通路，未來銷售的鋼品包括汽車鋼料、電磁鋼片及熱衝壓汽車零組件。