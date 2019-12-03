低溫助陣 新竹SOGO周年慶業績靚

2019-12-03 18:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ／即時報導



冷氣團助陣，百貨週年慶買氣燒滾滾，新竹SOGO周年慶4日起進入最後倒數6天，首波衝出好成績，六天估創下近10億營收，同比去年成長超過10%。業者分析指出，除了促銷回饋率高刺激買氣，天氣轉冷也帶動禦寒保暖商品熱銷，家電、化妝品、運動休閒、童裝、國產女裝等業種都有約二成成長。

大陸冷氣團發威，新竹SOGO周年慶趁勢推出禦寒保暖商品促銷，業者特別推薦熱銷近百台的DYSON最新上市「三合一涼暖智慧空氣清淨機」售價28,900元，周年慶加贈DYSON 2千元禮券、「Panasonic清淨除溼機」原價1萬8,900元，特價13,890元，再加贈LED體重機及12月4日限量商品「Pico奧地利天絲雙人冬被加天絲枕一對」原價16,000元，特價2,980元，限量100組。

針對新竹地區廣大的機車族，新竹SOGO店長陳秋芬則推薦多款折扣下殺5折以下的防風保暖外套，如「SM2毛絨軍裝大衣」，原價7,590元，特價3,700元、「MOSS CLUB單排扣連帽風衣」原價5,780元，特價2,580元、「Arnold Palmer男款二合一外套」原價6,950元，特價2,990元；另外，還有兼具防雨功能的「HUNTER輕量橡膠外套」，原價6,380元，特價5,104元，也值得下手。

搶搭聖誕節慶送禮需求，新竹SOGO推出令人愛不釋手的耶誕限定商品，Jo Malone古龍水推出聖誕節限定商品，「玫瑰與星玉蘭古龍水」100ml，售價5,200元，限量10組，香水收藏迷絕對不可錯過、MICHAEL KORS推出「Whitney彩虹系列鍊包」，六款彩虹顏色設計讓今年聖誕節繽紛又時尚，原價1萬6,200元，直接下殺5折，特價8,100元、ESTEE LAUDER「幸福撲克王牌聖誕套組」保養及眼唇頰彩一應俱全，原價12,884元，特價2,980元，下殺2.3折，限量30組、THERMOS年度限定「2020生肖瓶」原價1,650元，特價999元，限量50支。

新竹獨家品牌「JAPARA埃及香氛精萃」週年慶期間推出「經典神話」及「誘惑女神」系列全面9折，滿8,000元再加贈JAPARA品牌絲巾壹條、美國經典潮牌Carhartt也在新竹SOGO周年慶期間限定快閃，秋冬新品兩件85折，單筆消費5,000元再送500元抵用券，超值優惠不可錯過。