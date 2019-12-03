台商南向愛情故事 女強人陳建亨成台商健康後盾

2019-12-03 17:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林政鋒 ／即時報導



台商南向愛情故事，女強人陳建亨成為台商健康後盾。記者林政鋒／攝影 分享 facebook 台商有多強？這問題可能有多種解讀，但至少「亞洲油漆大王」與「越南家具大王」頭銜都落在台商頭上，而且二代相互結為連理傳為美談，讓東協第一家台資綜合醫院、越南胡志明醫藥大學震興醫院有更美麗的願景，成為東協台商健康的後盾。

越南震興醫院執行長陳建亨率領高階幹部來台，與高醫簽訂合作備忘錄(MOU)，這是東協經濟崛起後，越南台資醫院首次組團前來締結盟約，為台越醫衛交流創下新猷， 陳建亨的小故事，則引人入勝。

陳建亨是土生土長的高雄人，2008年自高雄醫學大學香妝品學系畢業，翌年隨即跟著父親到越南開設的油漆工廠服務，她的父親陳立崇20多年前就到越南打拚，目前事業體擴及中國大陸、越南、泰國、馬來西亞等地，有「亞洲油漆大王」稱號。

長相甜美的陳建亨笑說，小時候不知道父親的事業做那麼大，只覺得父親常不在家，直到高醫畢業後，父親問她要不要到工廠去看一看? 她才跟著一家一家去看，也才瞭解父親背負龐大的事業重擔。

在越南，她從基層做起，慢慢承接父親的業務，並認識相關產業鏈的家具業，進而與越南家具業龍頭震興集團少東、副總裁趙禹翔結為連理，如今成為震興集團醫療事業體的掌門人，在越南僑界傳為美談。

震興醫院是一所百分百台灣DNA的醫院，創辦人趙宗禮原本是越南台資家具大王，每月出貨量約1000個貨櫃，年營業額高達5億美元，2017年投資約3億美元跨界開醫院，是目前越南規模最大的台資醫院，目前第一期開放病床500床、門診25間、手術室5間，並積極擴大中，是台灣醫界前往越南交流必到參訪的標竿醫院。

陳建亨從越南出發，選擇高醫簽約合作，有重回母校的情感聯結，重回校園重溫就學時光。她開心地表示，高醫是南部重要的醫學中心，支援越南台商醫院的發展，更是台灣醫療產業前進海外的最佳後盾，「已有越南多所醫院詢問如何後送病患來台？」