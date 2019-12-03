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Airbnb結盟網家 送台灣房東5千個一氧化碳偵測器

2019-12-03 16:42經濟日報 記者彭慧明／即時報導

全球旅宿與體驗活動平台Airbnb今（3）日宣布，將全面升級現有的住家消防與一氧化碳安全專案，並與台灣電子商務領導品牌PChome網路家庭合作，強化房源安全。

透過此合作專案，Airbnb將攜手PChome的產品與服務，在2021年底前，提供5000個一氧化碳偵測警報器給尚未裝設警報器的台灣房東。從今天開始，尚未在房源安裝一氧化碳偵測警報器的台灣房東，可以立即透過「專案網頁」申請，以PChome的快速服務，將警報器直送到府，協助台灣的Airbnb房東在緊接而來的冬季，保護自己的居家與房客的安全。

除了此項合作專案，Airbnb亦將在台灣推出全新的居家安全宣導計畫。此計畫將針對台灣房東社群推廣居家消防與一氧化碳安全，並鼓勵房東裝設相關偵測警示器。 

Airbnb表示將與消防安全機關團體合作舉辦消防與一氧化碳安全教學工作坊，提供房源安全小手冊等教育文宣品，鼓勵房東確實更新房源資訊，確保房客能夠看到完整的相關安全設備資訊。

Airbnb台灣、香港暨東南亞總經理Mike Orgill表示，新措施顯示Airbnb對持續深化台灣社群安全的努力。希望透過新的合作專案，讓房東、房客與在地社區，都能夠更加安全。目前房客能夠透過平台看到房東提供的房源安全設備資訊，例如有無裝設一氧化碳偵測警報器或滅火器等，以協助他們做出訂房決定。我們也透過「房東義務」與「說明中心」等專頁，提供在地房東相關重要資訊。自2014年起，Airbnb提供免費的煙霧與一氧化碳偵測警報器，供全球房東索取，至今已經送出超過3萬個警報器。

房東AirbnbPChome

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