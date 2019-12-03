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富邦媒雙12暖身起跑 數百萬商品三折起

2019-12-03 16:21經濟日報 記者何秀玲／即時報導

甫過完雙11，雙12買氣接力登場，富邦媒（8454）旗下momo購物網今（3）日宣布「1212寵妻盛典」暖身慶正式鳴槍起跑，首波推出「八大品類日」打頭陣，支付業者包括花旗、永豐、聯邦等28家銀行滿額最高回饋10%購物金，momo雙12檔期從即日起至12月14日，整檔估業績將較去年同期成長四成。

富邦媒表示，今年雙11檔期創下單日業績21億元，刷新歷史最佳表現，雙12為能再次觸發買氣，momo精選季節性商品、momo獨家款或是獨家組合衝買氣，從暖身慶八大品類日「家電瘋搶日」、「婦幼傢寢日」、「3C達人日」、「時尚有型日」、「美妝女神日」、「健康樂活日」、「吃貨搶購日」與「居家日用日」。富邦媒3日股價收281.5元，下跌5元。

限時推出如年終掃除必備伊萊克斯吸塵器HEPA進化版8,888元；年終犒賞COACH包款下殺3折起；過年換新衣華歌爾內衣狂降59折起；冬季保養必備資生堂百優精純乳霜加大買二送二特惠組（75mlX2+7mlX2）4,899元。

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衝完雙11換雙12，富邦媒1212暖身起跑，數百萬商品三折起。 圖／富邦媒提供
衝完雙11換雙12，富邦媒1212暖身起跑，數百萬商品三折起。 圖／富邦媒提供
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