富邦媒雙12暖身起跑 數百萬商品三折起
甫過完雙11，雙12買氣接力登場，富邦媒（8454）旗下momo購物網今（3）日宣布「1212寵妻盛典」暖身慶正式鳴槍起跑，首波推出「八大品類日」打頭陣，支付業者包括花旗、永豐、聯邦等28家銀行滿額最高回饋10%購物金，momo雙12檔期從即日起至12月14日，整檔估業績將較去年同期成長四成。
富邦媒表示，今年雙11檔期創下單日業績21億元，刷新歷史最佳表現，雙12為能再次觸發買氣，momo精選季節性商品、momo獨家款或是獨家組合衝買氣，從暖身慶八大品類日「家電瘋搶日」、「婦幼傢寢日」、「3C達人日」、「時尚有型日」、「美妝女神日」、「健康樂活日」、「吃貨搶購日」與「居家日用日」。富邦媒3日股價收281.5元，下跌5元。
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