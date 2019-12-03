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上海商銀號召200多人植樹 宣導植樹綠化

2019-12-03 15:54經濟日報 記者林子桓／即時報導

上海商業儲蓄銀行文教基金會連續兩年舉辦北、中、南地區淨山及淨攤「愛地球系列活動」，此次是為了宣導植樹綠化及環保救地球的概念，結合交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處、上海商銀愛心志工及上海商銀關係企業台灣中國旅行社員工，共同合作舉辦「愛地球-環保公益植樹活動」。

此次於新北市金山區獅頭山公園舉辦「愛地球-環保公益植樹活動」，上海商銀動員200多名員工及眷屬一同參加，大大小小成員於獅頭山公園入口處共同種植150顆偃柏，為該處增添綠意盎然，對年幼子女也是很好的環保教育，而且兼可觀賞北海岸秀麗風光美景，一舉數得。北觀處野柳管理站謝智明主任特別參與本次活動並親自介紹金山旅遊觀光景點，對促進北海岸關聯產業發展甚有助益，當地業者亦表達感謝之意。

上海商業儲蓄銀行文教基金會祕書長周慶雄表示，植樹造林不僅能綠化、美化環境，也能幫助空氣調節自然生態體系良性循環、防止大氣污染、產生氧氣及涵養水源等環保功能，非常有意義。未來植栽的維護，由北觀處協助，為遊客提供更優質的遊憩服務據點。

周慶雄說，希望能藉由此次的植樹活動強化民眾正確的環境保護觀念，並呼籲民眾推動環保要從自身做起、推己及人，未來上海商銀也將會持續與上海商業儲蓄銀行文教基金會共同舉辦「愛地球-環保系列活動」，持續加強宣導環保意識以及生態保育的觀念，減少環境的污染，為台灣美麗的海洋及山林盡一分心力。

上海商業儲蓄銀行文教基金會為了宣導植樹綠化及環保救地球的概念，結合交通部觀光局北...
上海商業儲蓄銀行文教基金會為了宣導植樹綠化及環保救地球的概念，結合交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處、上海商銀愛心志工及上海商銀關係企業台灣中國旅行社員工，共同合作舉辦「愛地球-環保公益植樹活動」。 圖／上海商銀提供
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