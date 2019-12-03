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LINE Pay組台日韓泰聯盟 搶攻行動跨境支付戰場

2019-12-03 15:48經濟日報 記者黃靖文邱力行／台北即時報導

LINE Pay與一卡通今（3）日宣布組成行動支付跨境聯盟，與日本、南韓泰國的行動支付業者結盟，未來台灣用戶到日本、南韓、泰國出遊時，可以使用行動支付服務，目前聯盟用戶數總共有7800萬用戶，行動支付業者不止打造本土支付圈，也要結盟搶攻國際生態系。

行動支付泰國南韓

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