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中國人壽攜長榮航空、SAS 合辦AI競賽

2019-12-03 15:20經濟日報 記者黃淑惠／即時報導

中國人壽、長榮航空、SAS三方合辦AI競賽，最終冠軍由政大、台大分別奪得。

由全球數據分析與人工智慧解決方案領導廠商SAS、中國人壽及長榮航空三方首次聯手舉辦的「2019 AI新銳領航者競賽」歷經2個多月近600名學生的挑戰，最終冠軍隊伍中國人壽組由國立政治大學企業管理研究所與金融學系研究所的4位同學；長榮航空組由國立臺灣大學流行病學與預防醫學所的4位同學，分別脫穎而出，兩組各享12萬元冠軍獎金。

本次競賽以模擬企業導入AI實際營運來設計賽程，參賽者必須歷經完整端到端（End to End）的分析流程，包含資料清理、模型建立到調整模型準確度等挑戰。

SAS台灣總經理陳愷新表示：「SAS投入校園資料科學家競賽至今第8年，本屆難度可說歷來最高，結果同學們不僅資料處理細膩度超乎我們預期，也懂得嘗試多元的模型建立方法，顯見AI基礎技能的養成在校園日趨成熟。我們很高興能加入搭起橋樑，提供SAS人工智慧平台，讓學生體驗到企業級分析環境。」

首次挺進校園大數據競賽的長榮航空，本次更提供超過百萬筆的資料，賦予參賽者以航班、購票、油耗等資料，預測控管成本的任務。

長榮航空表示，航空業為了兼顧飛安及服務品質，要達到最適化的成本控管變因非常多，仰賴機器學習建置模型已是必要。

中國人壽黃淑芬總經理對此強調：「保險不再只是無形商品，而是從需求出發的關懷與服務，同學們跨界的思維也反映出這世代看到不同的客戶互動樣貌，更呼應未來業務員與AI協作的轉型方向。」

「2019 AI新銳領航者競賽」決選隊伍大合影。 圖／長榮提供
「2019 AI新銳領航者競賽」決選隊伍大合影。 圖／長榮提供
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長榮航空研究所人工智慧

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