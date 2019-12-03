A13威秀影城 12月下旬將推頂級品牌「MUVIE CINEMAS」

2019-12-03 13:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ／即時報導



進駐遠百信義A13的威秀影城，將在今年12月下旬推出全新的頂級品牌「MUVIE CINEMAS」，目前已在捷運台北101燈箱打廣告。

對此，威秀影城董事長吳明憲表示，此為進駐A13的影城名字，為全新品牌，是威秀頂級影廳「GOLD CLASS」進階版，票價會比原來影城高一些，但不會是先前外傳的500元以上。

他提到，威秀影城在2003年為台灣觀眾引進「GOLD CLASS頂級影廳」，將觀影享受延伸到購票及等待的時間，影廳內備有專業酒吧及高級餐點，搭配備有專屬USB充電設備、毛毯、置物空間、可調整座椅角度的皮製座椅，只是據點不在台北，只有在新竹、台中、台南和高雄的威秀影城。

吳明憲說，進駐在遠百信義A13的威秀，名稱叫做「MUVIE CINEMAS」，則是將「GOLD CLASS頂級影廳」升級版，設備會更高級，預計於今年12月下旬和消費者見面，此為威秀的全新品牌，客層和票價都和一般威秀影城不同。