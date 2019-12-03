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2020 TOYOTA世界新車大展 展車陣容曝光

2019-12-03 13:01經濟日報 記者黃淑惠／即時報導

2020 TOYOTA 車展將展出自動駕駛氫燃料電池車TOYOTA FINE-C...
2020 TOYOTA 車展將展出自動駕駛氫燃料電池車TOYOTA FINE-Comfort Ride Concept。 圖／公司提供
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2020世界新車大展都是每年國內車廠的重要大事，和泰車表示，為讓消費者了解並感受未來的移動世界，TOYOTA以「MOBILITY FOR ALL」為主題，將TOYOTA展區規劃為一個未來城市，展現TOYOTA不僅將持續創造有價值的移動工具，也將進一步提供世界上所有消費者各種適合他們的行動服務與移動方案。

在這個全球汽車產業正在面臨的重大的轉型階段， C.A.S.E.（Connected）車聯網、Automated Driving自動駕駛、Sharing車輛共享、Electrification電動化車輛等趨勢將徹底改變我們過去所熟悉的移動世界。

為讓國內消費者能近距離感受TOYOTA對未來移動社會的想像，展出陣容包括甫於今年國外車展亮相的概念車型，以最快速度移師來台展出。藉由RHOMBUS Concept、FINE-Comfort Ride Concept等概念車開啟消費者對於未來移動社會的想像。

同時，為了展現TOYOTA持續追求駕馭樂趣的品牌精神，特別設置TOYOTA GAZOO Racing專區，將TOYOTA旗下的Sports Car品牌─「TOYOTA GAZOO Racing」介紹給國內消費者。

TOYOTA RHOMBUS Concept是未來都會純電小車的概念雛形，其開發及設計理念為針對90後年輕世代所設計的純電動概念車。

RHOMBUS Concept在外觀及車室設計上都相當前衛、創新，以「菱形」做為設計核心，極具未來感的菱形外觀塑造出更節能、環保的低風阻表現；獨特的1+2+1 三排特殊中置駕駛座，則創造出適合未來生活需求的科技座艙，是一台可以代表未來移動科技的先驅車款。

TOYOTA FINE-Comfort Ride Concept是一款AI自動駕駛的氫燃料電池概念車，其開發及設計理念為實現零碳排放的未來移動社會。FINE-Comfort Ride的AI自動駕駛科技，結合3,450mm超長軸距與2+2+2的超彈性座艙設計，讓其車室空間能化身具有隱密性的會議或交誼場域。在未來，開車上路將不再只是單純的點到點「移動」，而將可以在過程中創造出各種可能性。

TOYOTA GR Supra Racing Concept與甫於今年9月份熱血上市的TOYOTA GR Supra不同，是TOYOTA賽車品牌「TOYOTA GAZOO Racing」以賽車競技為目的進行打造的賽車原型車，全車以TOYOTA的傳奇跑車Supra之名進行打造，傳遞純種跑車精神，在外觀設計上不僅採用大型賽車尾翼，並大量使用高強度、輕量化之複合材質，更搭配BBS賽車輪圈、米其林賽車胎，以及Brembo賽車卡鉗，無不展現概念廠車的熱血魅力。

TOYOTA以「MOBILITY FOR ALL」為主題，將TOYOTA展區規劃...
TOYOTA以「MOBILITY FOR ALL」為主題，將TOYOTA展區規劃為一個未來城市。圖／公司提供
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TOYOTA旗下的Sports Car品牌─「TOYOTA GAZOO Raci...
TOYOTA旗下的Sports Car品牌─「TOYOTA GAZOO Racing」介紹給國內消費者。圖／公司提供
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2020 TOYOTA 車展將展出未來都會純電動概念車TOYOTA RHOMBU...
2020 TOYOTA 車展將展出未來都會純電動概念車TOYOTA RHOMBUS Concept。圖／公司提供
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