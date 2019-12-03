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中壽、長榮航空、SAS合辦AI競賽 政大、台大奪得冠軍

2019-12-03 12:54經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

由全球數據分析與人工智慧解決方案廠商SAS、中國人壽及長榮航空三方首次聯手舉辦的「2019 AI新銳領航者競賽」，歷經兩個多月近600名學生的激烈挑戰，最終冠軍隊伍中國人壽組由政治大學企業管理研究所與金融學系研究所的四位同學；長榮航空組由台灣大學流行病學與預防醫學所的四位同學，分別脫穎而出，兩組各享12萬元冠軍獎金。

這次競賽以模擬企業導入AI實際營運來設計賽程，參賽者必須歷經完整端到端（End to End）的分析流程，包含資料清理、模型建立到調整模型準確度等挑戰。

SAS台灣總經理陳愷新表示，SAS投入校園資料科學家競賽至今第八年，本屆難度可說歷來最高，結果同學們不僅資料處理細膩度超乎我們預期，也懂得嘗試多元的模型建立方法，顯見AI基礎技能的養成在校園日趨成熟。我們很高興能加入搭起橋樑，提供SAS人工智慧平台，讓學生體驗到企業級分析環境。

代表金融業組別，近期「全面啓動數位轉型」的中國人壽，賽制主題是以既有客戶購買紀錄，請學生預測下一步可能興趣商品及擴展潛在客戶。入選決賽的同學們不僅善用衛福部、內政部等開放資料完備模型維度，不少人也提出包含與健身或醫療機構異業合作的外溢保單提案、甚至有組別加入業務員擅長商品類型的分析…等，讓AI應用情境更具備商業價值。

中國人壽總經理黃淑芬說，「保險不再只是無形商品，而是從需求出發的關懷與服務，同學們跨界的思維也反映出這世代看到不同的客戶互動樣貌，更呼應未來業務員與AI協作的轉型方向。透過這比賽我們可說教學相長，期待相關優秀人才加入，為中國人壽數位創新文化挹注更多的動能。」

而首次挺進校園大數據競賽的長榮航空，這次更提供超過百萬筆的資料，賦予參賽者以航班、購票、油耗等資料，預測控管成本的任務。

長榮航空表示，航空業為了兼顧飛安及服務品質，要達到最適化的成本控管變因非常多，仰賴機器學習建置模型已是必要。這次看到優勝隊伍運用了許多創意來強化模型的完整性，包含提出起飛與落地點溫差、出國歸國影響行李重量、搭機年齡層的體重差異，甚至主動納入外部資料如氣象…等，這些創意連帶激發出長榮同仁看待資料的不同觀點，令人激賞。

這次「2019 AI新銳領航者競賽」參賽學生接受SAS培訓資料探勘、特徵工程、建模、模型比較與模型解釋等重要AI技能，晉級決賽同學也需模擬如何向管理階層說明導入AI成效與應用情境。最終結果中國人壽組第一名政治大學「薩斯騎士團」、第二名台灣大學「開心參加為錢奮戰」、第三名國立中山大學「發da財」；長榮航空組第一名台灣大學「宜家家居新店店」、第二名台灣大學「SAS International」、第三名政治大學「SAS你」，全部得獎隊伍共榮獲62萬元總獎金。

「2019 AI新銳領航者競賽」，歷經兩個多月近600名學生的激烈挑戰，最終冠軍...
「2019 AI新銳領航者競賽」，歷經兩個多月近600名學生的激烈挑戰，最終冠軍隊伍中國人壽組由政治大學企業管理研究所與金融學系研究所的四位同學；長榮航空組由台灣大學流行病學與預防醫學所的四位同學，分別脫穎而出，兩組各享12萬元冠軍獎金。　圖／長榮航空提供
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