親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

全國交通科技產業會議登場 產官學研逾千人參與

2019-12-03 12:43經濟日報 記者楊文琪／即時報導

交通部今（3）日於台北國際會議中心舉辦首次的「全國交通科技產業會議」，交通部長林佳龍於全國交通科技產業會議上提出交通部第一本「交通科技產業政策白皮書草案」，這是一本融合了人本、科技與產業的白皮書，預計未來十年帶動交通建設2兆元以上投資，產生超過4兆以上產值，交通部希望以交通科技進行交通服務創新，營造與民同行、連結共好，創造互動與感動的交通服務，同時也將透過交通建設與投資，支持本土產業發展，並以台灣獨特交通環境，淬鍊全球交通解決方案，帶領台灣產業迎向全球市場。

這場會議計有全國交通科技產官學研超過千人參與，提出涵蓋陸海空運、物流及創新服務等範圍的「交通科技產業政策白皮書草案」，勾勒未來十年交通科技產業發展願景、策略及行動方案。

總統蔡英文到場致詞時表示，「數位國家．創新經濟發展方案」及「五加二產業創新計畫」是台灣當前非常重要的數位創新與產業發展計畫，在林佳龍帶領下，於「交通科技產業會報」推動架構下能夠融合與落實，透過交通建設、投資帶動我國的交通科技產業發展。

林佳龍指出，交通是台灣最大的服務業，除了推動攸關國計民生的重大建設外，更提供優質便捷與智慧的貼心服務。資通訊科技正引領著交通服務與交通產業創新，他要帶領交通部從傳統管制監理角色，蛻變轉化為整合跨部會資源進行產業興利的角色，積極促成成立「交通科技產業會報」，建構跨域溝通平台，進行交通治理創新，傾聽產學研界及社會大眾的聲音，促成跨領域交流及對話形成夥伴關係，結合不同視角共同來解決當前遭遇的交通產業問題。

他說，交通科技產業會報廣邀請產業界、學研界及跨部會專家學者代表擔任本會報資深顧問及委員，希望透過全國產官學研專家學者跨域交流與合作，集結知識能量並連接科技、產業、社會與環境，凝聚我國交通科技產業創新推動能量，共同協助擘劃交通科技產業發展政策。

交通部表示，交通運輸服務涵蓋陸海空、科技含金量高、牽動產業生態系龐雜，為了能系統性理出產業發展政策與策略，交通科技產業會報特別設置，包括 鐵道科技、智慧公共運輸服務、智慧電動巴士科技、智慧電動機車科技、自行車及觀光旅遊、智慧海空港服務、無人機科技、智慧物流服務、交通大數據科技、5G智慧交通實驗場域等時個產業小組。

交通科技產業會報自今年5月起開始辦理各產業小組相關論壇及研討諮詢會議，已召開九場大型論壇、22場產業小組諮詢會議及兩場交通科技產業會報委員會議，於今（3）日提出交通科技產業政策白皮書草案。

交通部今（3）日於台北國際會議中心舉辦首次的「全國交通科技產業會議」，交通部長林...
交通部今（3）日於台北國際會議中心舉辦首次的「全國交通科技產業會議」，交通部長林佳龍於全國交通科技產業會議上提出交通部第一本「交通科技產業政策白皮書草案」。　記者楊文琪／攝影
分享

林佳龍無人機

相關新聞

小家電為尾牙推薦重頭戲 廚房及清潔家電頗受歡迎

2019-12-03 10:17

2020 TOYOTA世界新車大展 展車陣容曝光

2019-12-03 13:01

中壽、長榮航空、SAS合辦AI競賽 政大、台大奪得冠軍

2019-12-03 12:54

台塑、台化砸逾2.2億節水有成 經濟部頒獎肯定

2019-12-03 12:27

您的一票決定愛的力量14日頒獎 94家公益團體獲頒基金

2019-12-03 11:48

交通科技產業政策白皮書草案問世 十年拚4兆以上產值

2019-12-03 11:25

達邦蛋白大陸漳州廠計畫明年擴產線 產能邁向3,600噸

2019-12-03 11:21

反空汙打群架 昔林佳龍提建議、今盧秀燕直接嗆中央

2019-12-03 11:00

中火生煤 苗栗縣環保局憂大型工廠仿效恐管制困難

2019-12-03 11:00

財經觀點／供應鏈助攻 新能源車將崛起

2019-12-03 00:47

長榮鋼大股東釋股 鋪路掛牌

2019-12-03 00:43

信義威秀影城將再續約十年 明年第3季會有大變動

2019-12-03 00:43

車市掛牌 今年首見正成長

2019-12-03 00:41

「我的眼睛」龐畢度工作坊 打開孩子視野

2019-12-03 00:21

長榮力挺兒童藝術教育 邀請員工體驗

2019-12-03 00:21

廣達贊助藝術教育 推動美感啟蒙

2019-12-03 00:20

名家觀點／生技業要向哪裡借東風？

2019-12-03 00:19

智慧經營／邢益華 推廣財務健全四堂課

2019-12-02 22:50

管理講堂／中階主管的責任心

2019-12-02 22:50

商業興觀點／泰國社群電商夯 台廠新商機

2019-12-02 22:50

好書導讀／智能工廠 未來營運基礎

2019-12-02 22:50

廷鑫返台投資6.2億 擴鎂醫材與鋁合金扣件產能

2019-12-02 21:09

黃志芳率團前進沙國 開啟阿拉伯世界商機

2019-12-02 20:59

第一次求職就上手 港務公司獎學就業計畫陪你築夢

2019-12-02 15:41

鼓勵台灣民眾返台投票 大陸國航、海航再推優惠票價

2019-12-02 15:26

中鋼百人團隊高效率 650天超速蓋出水下基礎廠

2019-12-02 14:56

醫美固通路 佐登、麗豐積極展店

2019-12-02 14:24

Gogoro上月掛牌1.8萬台 再創新高

2019-12-02 14:24

11月新車掛牌逾4萬台 年增13%

2019-12-02 14:24

史上最激烈豪華車龍頭之爭 LEXUS、BENZ較勁

2019-12-02 14:08

看好台商回流商機 新光鋼砸36億蓋新倉儲

2019-12-02 12:59

Gogoro陣營電動機車市占達25%新高紀錄

2019-12-02 12:44

台北世貿資訊月 信義計畫區3公有停車場假日漲價

2019-12-02 12:26

電動機車火熱 Gogoro 11月份掛牌再創新記錄

2019-12-02 12:19

南市綠能屋頂營運商遴選出爐 溪南地區這家出線

2019-12-02 11:59

網購防詐騙 趨勢科技提出三種「防詐策略」

2019-12-02 11:25

興櫃奇兵拿下首仿藥證 法德藥開啓中國大門

2019-12-02 11:03

2020經濟關鍵字／曾鏘聲選「躍」陳廣中挑「智」

2019-12-01 23:46

生技論壇／林榮錦：新藥草船借箭 搶攻全球

2019-12-01 23:44
看更多

熱門文章

「兒科天使」葉勝雄醫師過世 網友留言不捨

2019-12-02 15:19

受雇打掃超恐怖垃圾屋 花7小時還原後網友驚呆了

2019-12-02 15:50

外送員出走潮？ 合作店家爆「歡慶解約」內幕

2019-12-03 09:38

花3.7億在內湖買辦公室惹議 兒福聯盟回應了

2019-12-03 09:00

卡神被起訴後她與謝長廷的關係 李艷秋領悟：原來如此

2019-12-03 08:21

20歲水果攤商站著削甘蔗 誤砍命根子慘「自宮」

2019-12-02 10:20

信義威秀影城續約十年 明年大改裝新增親子娛樂

2019-12-02 15:58

【重磅快評】中共網軍還沒抓到，先抓到綠網軍？

2019-12-02 14:36

不等教部開鍘！校方急止血 中州科大校長、副校長記大過

2019-12-02 19:34

總統故鄉藍綠拚場！韓國瑜昨3萬人造勢 蔡英文今回防比聲勢

2019-12-02 16:29

和潤公開申購中籤率約4.5% 每張現賺9.5萬元

2019-12-02 17:19

美亞太助卿：不稱台灣是國家 信守一法三公報

2019-12-03 06:54

台大醫院新竹生醫園區分院16日開幕 初期有這7科

2019-12-02 16:31

網軍「黑」死外交官？法界：楊蕙如辦成「斷點」可惜了

2019-12-02 19:56

天冷吃鍋又怕胖 營養師提醒：最後一步這樣煮就毀了

2019-12-02 16:43

228基金會執行長楊振隆 遭控50年前犯下弒師命案

2019-12-02 15:46

坦承50年前犯殺人案 楊振隆：戰戰兢兢度人生彌補錯誤

2019-12-02 17:15

他一年瘦身50公斤 就靠白飯減量、慢跑和重訓

2019-12-02 16:56

官員涉威脅學生 國健署：記大過調離主管職並法辦

2019-12-02 16:15

100美元買的倉庫舊車 24年後被馬斯克以近百萬美元標走

2019-12-02 23:31

「非處女」為由 17歲金牌選手被踢出國家代表隊

2019-12-02 14:24

3日晨急凍剩11度 4日起全台變天雨綿綿

2019-12-02 20:57

日職／張奕加薪到800萬日圓 調幅超過90%

2019-12-02 15:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top