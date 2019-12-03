全國交通科技產業會議登場 產官學研逾千人參與

2019-12-03 12:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／即時報導



交通部今（3）日於台北國際會議中心舉辦首次的「全國交通科技產業會議」，交通部長林佳龍於全國交通科技產業會議上提出交通部第一本「交通科技產業政策白皮書草案」，這是一本融合了人本、科技與產業的白皮書，預計未來十年帶動交通建設2兆元以上投資，產生超過4兆以上產值，交通部希望以交通科技進行交通服務創新，營造與民同行、連結共好，創造互動與感動的交通服務，同時也將透過交通建設與投資，支持本土產業發展，並以台灣獨特交通環境，淬鍊全球交通解決方案，帶領台灣產業迎向全球市場。

這場會議計有全國交通科技產官學研超過千人參與，提出涵蓋陸海空運、物流及創新服務等範圍的「交通科技產業政策白皮書草案」，勾勒未來十年交通科技產業發展願景、策略及行動方案。

總統蔡英文到場致詞時表示，「數位國家．創新經濟發展方案」及「五加二產業創新計畫」是台灣當前非常重要的數位創新與產業發展計畫，在林佳龍帶領下，於「交通科技產業會報」推動架構下能夠融合與落實，透過交通建設、投資帶動我國的交通科技產業發展。

林佳龍指出，交通是台灣最大的服務業，除了推動攸關國計民生的重大建設外，更提供優質便捷與智慧的貼心服務。資通訊科技正引領著交通服務與交通產業創新，他要帶領交通部從傳統管制監理角色，蛻變轉化為整合跨部會資源進行產業興利的角色，積極促成成立「交通科技產業會報」，建構跨域溝通平台，進行交通治理創新，傾聽產學研界及社會大眾的聲音，促成跨領域交流及對話形成夥伴關係，結合不同視角共同來解決當前遭遇的交通產業問題。

他說，交通科技產業會報廣邀請產業界、學研界及跨部會專家學者代表擔任本會報資深顧問及委員，希望透過全國產官學研專家學者跨域交流與合作，集結知識能量並連接科技、產業、社會與環境，凝聚我國交通科技產業創新推動能量，共同協助擘劃交通科技產業發展政策。

交通部表示，交通運輸服務涵蓋陸海空、科技含金量高、牽動產業生態系龐雜，為了能系統性理出產業發展政策與策略，交通科技產業會報特別設置，包括 鐵道科技、智慧公共運輸服務、智慧電動巴士科技、智慧電動機車科技、自行車及觀光旅遊、智慧海空港服務、無人機科技、智慧物流服務、交通大數據科技、5G智慧交通實驗場域等時個產業小組。