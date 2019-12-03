您的一票決定愛的力量14日頒獎 94家公益團體獲頒基金

2019-12-03 11:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ／即時報導



由台新銀行公益慈善基金會、王月蘭慈善基金會、众社會企業、研華文教基金會、中華電信基金會、聯合報系願景工程、中華民國老人福祉協會、台灣尤努斯基金會及信義公益基金會所主辦第十屆「您的一票，決定愛的力量」活動，共有94家團體獲得公益基金，預計於12月14日舉行捐贈典禮。

各組競賽當中，50萬元組的「高雄慈暉關懷學園」，去年獲獎得到10萬元公益基金，今年挑戰50萬元組，一舉奪下該組最高票，獲得經費將用於培力高關懷青少年職場培訓計畫。

25萬元組的最高票團體為台東「台灣安心家庭關懷協會」長期在台東協助弱勢兒童課後輔導，是今年獲獎94家團體中最高票。「臺東縣自閉症協進會」希望透過經費協助台東境內的自閉症兒童進行寒暑假融合教育的營隊，首次參加即奪下10萬元組榜首。

「文化教育」領域有10家團體可獲得公益基金，再度由中原大學的「愛鄰社 」學生社團奪冠，透過經費將協助桃園區輔導的國小成立兒童棒球隊、籃球隊，並提供弱勢兒童課後午餐。

「數位學習」有四家團體獲獎，其中「屏東縣滿州鄉港口社區發展協會」將經費投入港口社區生態維護和自然生態教育 。

「社會企業」領域的「復能社企」由「雙連安養中心」再度獲獎，藉由經費發展銀髮族的吞嚥餐食調製，「社福社企」有兩家團體可獲得公益基金，分別為屏東的「躍愛全人關懷協會」和「咪可思關懷流浪動物協會」。