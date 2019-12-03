交通科技產業政策白皮書草案問世 十年拚4兆以上產值

2019-12-03 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北即時報導



交通部今天舉辦全國交通科技產業會議，交通部長林佳龍提出交通部第一本「交通科技產業政策白皮書草案」，表示預計未來10年帶動交通建設2兆元以上投資，產生超過4兆以上產值。

總統蔡英文出席致詞時表示，希望在交通科技產業會報推動架構下能夠融合與落實，透過交通建設、投資帶動我國的交通科技產業發展。

林佳龍說交通科技產業政策白皮書草案，是一本融合了人本、科技與產業的白皮書，期望以交通科技進行交通服務創新，營造與民同行、連結共好，創造互動與感動的交通服務。政府也將透過交通建設與投資，支持本土產業發展，並以台灣獨特交通環境，淬鍊全球交通解決方案，帶領台灣產業迎向全球市場。

林佳龍說，資通訊科技正引領著交通服務與交通產業創新，帶領交通部從傳統管制監理，蛻變轉化為整合跨部會資源、進行產業興利的角色。交通部積極促成，成立交通科技產業會報，建構跨域溝通平台，進行交通治理創新，傾聽產學研界及社會大眾的聲音。促成跨領域交流及對話形成夥伴關係，結合不同視角共同來解決當前遭遇的交通產業問題。

蔡英文致詞時則表示「數位國家．創新經濟發展方案」及「五加二產業創新計畫」是台灣當前非常重要的數位創新與產業發展計畫，非常高興看到這兩個跨領域的國家重要建設計畫。她說，推動智慧交通為三大交通政見之一，交通部將智慧交通推動成果以實體展覽方式具體展現，讓大家感受到政府的努力與智慧交通生活的改變。未來將持續支持交通部未來在智慧運輸、軌道建設、公共運輸服務升級、智慧海空港、智慧物流及自行車與觀光旅遊等重要建設計畫。

交通科技產業會報廣邀請產業界、學研界及跨部會專家學者代表擔任本會報資深顧問及委員，希望透過全國產官學研專家學者跨域交流與合作，集結知識能量並連接科技、產業、社會與環境，凝聚我國交通科技產業創新推動能量，今天產官學研超過千人參與會議共襄盛舉。